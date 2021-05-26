Для тушения лесных пожаров в Кировской области приобретут парашютную систему

В Кировской области объявлен конкурс на поставку парашютной системы в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» на модернизацию специализированным лесопожарным оборудованием.

Си­сте­ма спе­ци­аль­но­го на­зна­че­ния «Лес­ник-3» пред­на­зна­че­на для со­вер­ше­ния па­ра­шю­ти­ста­ми-по­жар­ны­ми прыжков на от­кры­тые пло­щад­ки и участ­ки ле­са. Она обеспечивает отсутствие самопроизвольного раскрытия, устойчивость при снижении и безопасное приземление в сложных метеоусловиях.

Победитель аукциона должен доставить систему на территорию обособленного подразделения КОГСАУ «Лесоохрана» в Юрьянском районе в течение 120 дней со дня заключения контракта. Его максимальная цена — 7,7 млн рублей.

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