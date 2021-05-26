Для тушения лесных пожаров в Кировской области приобретут парашютную систему

В Кировской области объявлен конкурс на поставку парашютной системы в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» на модернизацию специализированным лесопожарным оборудованием.
Система специального назначения «Лесник-3» предназначена для совершения парашютистами-пожарными прыжков на открытые площадки и участки леса. Она обеспечивает отсутствие самопроизвольного раскрытия, устойчивость при снижении и безопасное приземление в сложных метеоусловиях.
Победитель аукциона должен доставить систему на территорию обособленного подразделения КОГСАУ «Лесоохрана» в Юрьянском районе в течение 120 дней со дня заключения контракта. Его максимальная цена — 7,7 млн рублей.
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