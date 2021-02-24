Для тяжелобольного малыша из Кировской области нашёлся донор в Турции

В акции по поиску донора приняли участие сотни человек по всему миру.

Хорошая новость пришла из Вятских Полян. Шанс на выздоровление появился у маленького местного жителя Саши Юшкова. Мальчику пять лет, но уже долгое время он сражается со страшной болезнью. Диагноз ребёнка — врожденный дискератоз, апластическая анемия. У малыша нарушен процесс кроветворения.

В прошлом году сбор на лечение мальчика был успешно закрыт. Всего за несколько недель удалось собрать около 17 млн рублей. Однако лечение не могло начаться без подходящего донора.

Была объявлена акция. Она длилась несколько месяцев. Участие в ней приняли сотни человек. Это жители не только Кировской области, нашей страны, но и всего мира.

В результате донор был найден. Им стала девушка из Турции. Пост об этом появился на страничке «Добро для Саши Юшкова».

Родители малыша благодарят всех, кто принял участие в акции, а также тех, кто постоянно поддерживает семью. Уже скоро предстоит операция.

— Впереди главный бой! Мы выстоим! И обязательно приедем домой победителями! — написали родные Саши.

Ранее мы писали, что родители маленького чепчанина со СМА рассказали, как удалось собрать 160 миллионов рублей на лекарство.

Фото: vk.com/public199863506