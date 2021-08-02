Для заключенных Кировской области закупят 138 тонн капусты

Для нужд колоний Кировской области закупят 138,5 тонны белокочанной капусты. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Как следует из документации, для колоний Кирова, Кирово-Чепецкого, Омутнинского и Верхнекамского района будет закуплены крупная партия капусты. Урожай должен быть свежим, а срок хранения должен составлять не менее 8 месяцев.

Начальная стоимость контракта на поставку товара составляет 1,9 миллиона рублей. Закупка проводится в рамках гособоронзаказа, как и другие закупки УФСИН.

Ранее мы писали, что УМВД по Кировской области закупает средства криптографической защиты.