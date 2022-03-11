Для жителей Кировской области создали паблики проекта «Объясняем.рф»

В начале марта правительство России объявило о запуске информационного ресурса «Объясняем.рф». В связи с нестабильной геополитической обстановкой у граждан возникает множество вопросов по социально-экономическим темам. Отсутствие проверенной информации порождало множество пугающих слухов и фейков.

Задача ресурса – предоставить жителям всех регионов достоверные и актуальные сведения, а также опровергнуть фейки.

На сайте и в соцсетях проекта представители профильных министерств и ведомств в ежедневном формате отвечают на вопросы россиян. Теперь паблики созданы и для жителей Кировской области.

Информационные ресурсы присутствуют в популярных в регионе соцсетях: «ВК», «Одноклассники», также создан телеграм-канал.

Здесь публикуются ответы на вопросы с федерального сайта и на конкретные вопросы, касающиеся Кировской области.

В частности, недавно министр промышленности, предпринимательства и торговли региона Владимир Сысолятин прокомментировал ситуацию с дефицитом сахара на полках кировских магазинов.

Жителей регионов больше всего интересуют темы продовольствия, финансов и соцзащиты: что будет с ценами на продукты, снизится ли уровень зарплат, будут ли вовремя и в полном объёме выплачены пенсии и пособия и т.д.

Добавим, что проект «Объясняем.рф» работает по аналогии с положительно зарекомендовавшим себя порталом «Стопкоронавирус.рф». Через паблики в соцсетях жители Кировской области могут направить интересующие их вопросы и получить официальный ответ от представителей органов власти, министерств и ведомств. Мониторинг поступающих сообщений ведётся ежедневно.