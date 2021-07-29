Дмитрий Бушуев: «Мне приятно быть потомком вольнодумцев, сосланных на Вятку»

Фронтмен и капитан команды КВН «Вятка» Дмитрий Бушуев стал героем очередного выпуска видеопроекта «Вятка с любовью», запущенного известной российской правозащитницей и журналистом Марией Бутиной.

В откровенном разговоре Бушуев и Бутина обсудили способы преодоления страха перед сценой и публичными выступлениями, причины, по которым из КВН никогда нельзя уйти окончательно, и советы, которыми ветераны клуба веселых и находчивых делятся с молодежью.

Дмитрий Бушуев поделился секретом привлечения знаменитостей к собственным проектам.

«Я нашел всего один подход – пробовать. Позвони, вместо того, чтобы думать, можно позвонить или нет, и будь понавязчивее. Это у меня сработало и с Анфисой Чеховой, и с Дмитрием Нагиевым. В финале Высшей лиги КВН 2018-го года у нас был момент, когда на сцену должен был выехать на ослике лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев с гитарой. Если начать думать, зачем человеку на такое соглашаться, ты и позвонить ему не сможешь. А мы попробовали, и он сказал «а давай», — рассказал Бушуев.

Затронули они в разговоре и обратную сторону популярности и успеха, в том числе опасность для артиста стать заложником единожды выбранного образа. Отдельное внимание уделили опыту Дмитрия в преодолении алкогольной зависимости.

Отвечая на вопрос о причинах выбора Кирова в качестве места жизни, «Командор» отметил, что, помимо друзей и родных, существенную роль в этом сыграло и историческое прошлое Вятки.

«Это испокон веков был ссыльный край. А кого всегда ссылали – талантливых, ярких, смелых. И мне всегда было приятно жить с мыслью, что и я потомок этих вольнодумцев. И сейчас, когда приезжают в гости жители других городов, я в первую очередь веду их в дома-музеи тех людей, которые и создали вятке такую славу», — заключил Бушуев.

С полной версией выпуска можно ознакомиться в аккаунте Марии Бутиной в социальной сети ВКонтакте, а также в других соцсетях.

Напомним, Мария Бутина уже несколько месяцев продолжает активную работу в районах Кировской области, проводя регулярные встречи с руководителями органов власти, гражданскими активистами и молодежью. Она также запустила медиапроект «Вятка с любовью», в рамках которого рассказывает пользователям социальных сетей об уникальных местах региона и людях с интересной судьбой.