Дмитрий Бушуев: «Нас подталкивают шутить на вечные темы»

Капитан команды КВН «Вятка» ответил на вопросы «КП» о «брате» Дмитрии Нагиеве, Москве, Великорецком крестном ходе, работе советником губернатора, новых проектах на ТВ и о важной вещи, которую он начал понимать «ближе к своим сорока»…

Дмитрий Бушуев — один из самых известных кавээнщиков Вятки и пообщаться с ним в Кирове – не самая простая задача. Тем не менее, «КП» это удалось. С капитаном команды – чемпионом игр Высшей лиги сезона 2018 года мы встретились во время его небольшого отпуска, который он решил провести дома…

– Дмитрий, как проходят каникулы в Кирове?

– Для кого-то критерий отдыха — поехать куда-то, в какое-то красивое место. Для меня — просто возможность остановиться и «разбазаривать» своё время. Просто сидеть, гладить кота, ничего не делать. Не жить по расписанию. Просыпаться и понимать: ты проспал, но никого не подвёл при этом.

– В Кирове вы не были уже несколько месяцев?

– На самом деле, дома я бываю, но это случается в промежутках между поездками. Заскакиваю на день-два и снова уезжаю. С самолёта и снова на самолёт. Успеваю только встретиться с губернатором, с лигой «Вятка» – обсудить наши проекты в регионе.

– В каком городе больше времени проводите – в Москве или в Кирове?

– Больше всего времени я провожу в самолётах и поездах. 2020 год оказался нетипичным – на довольно долгое время оказался в Кирове из-за пандемии. А в 2021-м, начиная с февраля, я провёл дома в общей сложности всего недели две. Остальное время — поездки: Ростов, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Владивосток, Москва…

– Екатеринбург ещё был, где «Вятка» победила в игре ветеранов Клуба весёлых и находчивых. Насколько это важная победа в мире КВН?

– На самом деле это весомая победа и очень ценный кубок. Знаете, почему? Когда команда становится чемпионом Высшей лиги, то возникают вопросы: за что теперь бороться, где играть?..

Наверное, победа в игре ветеранов Клуба — самая важная пост-чемпионская награда. А ещё – возможность доказать и себе, и товарищам, что твоё чемпионство всё-таки было не случайным. Что ты действительно победил заслуженно, а не «тебе просто повезло».

Поэтому мы рассматривали эту игру в Екатеринбурге как последний экзамен — самый важный, самый главный. Вряд ли сравню её с финалом Высшей лиги, но было достаточно близко.

– По Первому каналу эту игру покажут только осенью?

– Да. Хотя я надеюсь, что это произойдёт чуть раньше — в августе. У нас было достаточно много очень актуальных шуток, которые до сентября просто устареют, — про не самое удачное выступление команды России на чемпионате по футболу, про Макрона, которому влепили пощёчину, про недавние инциденты с Бузовой…

Думаю, что одна из проблем сегодняшнего большого КВН — подобные задержки с выходом игр в эфир. Понятно, что у Первого канала есть внутренние планы и определённые договорённости, но то, что летом показывают игры апреля, неправильно… Повестка уже упущена. Но, с другой стороны, так нас подстёгивают шутить на вечные темы.

– Как относитесь к шуткам о политике?

– В том же Екатеринбурге у нас было несколько достаточно резких шуток на политические темы. Меня даже Александр Васильевич Масляков пожурил — пальчиком погрозил: «Поосторожнее!»

Но, мне кажется, в уральской столице без шуток о политике не обойтись было нельзя. Это очень политизированный город, родина Ельцина, как ни крути. Город, который любит зубастые вещи. И я специально добавил такие вещи в самом начале выступления, чтобы сразу «вцепиться» в зал.

– Какие проекты у вас есть в столице?

– Сейчас я провожу чуть меньше времени в Москве, чем несколько лет назад. Иногда соглашаюсь поработать в качестве автора с командами-друзьями, только-только пробившимися в Высшую лигу. Тем, кто впервые попадает в «Вышку», конечно, нужна помощь. Потому что это — совсем другой КВН. Можно 15 лет играть в Клубе, а затем попасть в Высшую лигу и обнаружить что ты ничего не понимаешь. В Высшей лиге не бывает опытных команд, потому что там все команды неопытные. Это правда.

Ещё есть проекты на СТС, которые создаёт «КВН-продакшн». Создали Детский КВН, своего рода смесь Клуба весёлых и находчивых и «Голос-дети».

Кроме того, готовы пробные выпуски проекта под названием «Между нами шоу». Это программа про извечный конфликт мужчин и женщин. Все скетчи и сценки там построены на теме противостояния представителей разных полов. Не обязательно мужей и жён. Может быть, пап и дочек, например.

Также сейчас готовим проект «Суперлига» – это тоже КВН, но со звёздами. В нём будут участвовать чемпионские команды, которые примут в свои ряды какого-то известного человека и будут играть вместе с ним. При этом игры обойдутся без жюри — голосовать смогут все зрители в зале, нажимая на кнопочки.

– Вариант переезда в столицу сегодня не рассматриваете?

– Москва — немного не мой город. Я не большой любитель суеты. Я не большой любитель холодного отношения к окружающим. И я не большой любитель не видеть ничего, кроме работы. А Москва — ровно про эти три вещи: про холодное отношение к другим людям, про суету и высокий темп, про только работу, работу, работу… Ближе к своим сорока я начал понимать: в будущем не будет той точки, когда можно будет выдохнуть и начать жить. Поэтому жить надо прямо сейчас. Как-то параллельно вместе с работой это успевать.

– В Сети видел ваше фото с Николаем Наумовым, которого зрители знают по сериалу «Реальные пацаны»… Это были фотопробы к новому киношному проекту?

– Сериал «Реальные пацаны» снимала компания под названием Good Story, которую создали выходцы из команды КВН «Парма». С ними мы большие друзья ещё со времён «Вятки-автомат». Тогда мы ездили в одних поездах, играли в одних играх, занимали друг у друга «Доширак» до завтра («голодное КВНовское детство»).

Сейчас, по факту, мы работаем в конкурирующих организациях. Но кавээнщикам никто не запретит встречаться и общаться. Мне позвонила Жанна Кадникова, которая была участницей «Пармы» и режиссёром нескольких сериалов (в том числе «Реальных пацанов»). Недавно у неё появилась идея нового многосерийного фильма, в котором главных героев могли бы сыграть мы с Николаем. Это история о конфликте между циником и идеалистом. При этом роль циника была предложена мне.

Сделали пробы, которые, как мне сообщила Жанна, получились удачными. Однако пока о дальнейшей судьбе сериала говорить рано. Было бы классно, если из этой идеи выйдет что-то. Сценарий очень смешной и интересный.

– Не могу не спросить про Дмитрия Нагиева. Правда ли, что он называет вас «копией себя»? Или это шутка?

– Шутка. На самом деле, я в два раза выше. Поэтому, если я его копия, то «две порции». У нас в команде так и шутят: «Ты — две порции Нагиева».

Вообще, Дмитрий — очень кайфовый и весёлый человек. Иногда кажется, что он всё время играет, всегда в образе. Когда я ему позвонил и сказал: «Это Дима Бушуев, КВН», он ответил: «А, помню-помню, брат! Чего?» Я рассказал ему об идее снять совместную пародию для КВН на фильм «Брат-2». Он говорит: «Я на курорте». Но вечером прочитал сценарий и согласился — задумка понравилась.

Потом он признался: «Давно присматривался к команде КВН «Вятка», но думал, что вы — где-то за шаг до того, чтобы совсем классными стать».

Пародию мы снимали долго. А сам кусок с Нагиевым сделали всего за три часа. Мне очень понравилось с ним сниматься. В перерывах между работой, пока переставляли планы, сидели и болтали с ним. И он очень много баек нарассказывал — из мира кино и ТВ.

– Вы советник губернатора Кировской области Игоря Васильева. Часто встречаетесь с главой региона?

– Я всегда с большой симпатией и уважением отношусь к руководителям, которые стараются быть открытыми, сами выходят на общение и не закрываются «бюрократическими кордонами». Наш губернатор — как раз и за таких. Его появление на любом из мероприятий, организованных командой, — вопрос личного звонка, сообщения в вайбере или СМС.

Как-то услышал про него: «Если он возвращается в Киров из какой-то поездки, то, только шагнув из поезда, начинает работать». Это правда. Мне такие деятельные люди импонируют. Я всегда на стороне тех, кто созидает, старается пригождаться, работать.

Что касается советов, то наше общение происходит не в форме заседаний в каких-то кабинетах, а при обычных личных встречах. Говорим по поводу кировской молодёжи, по работе министерства спорта и молодёжной политики. Есть у нас и проекты, по которым требуется общения. С лета и до осени, например, главная тема — фестиваль «Золотой телёнок».

Вообще, когда руководитель получает информацию только от своих подчинённых, у него получается несколько искажённая информация. Это неизбежно. Эффективный управленец всегда старается получать данные и «со стороны». Такую информацию может дать внештатный советник — важный элемент системы, который при этом не является частью системы…

– Вы ходите в Великорецкий крестный ход. В этом году получилось?

– В этом нет. Мы принимали Лигу Поволжья и я, как её редактор, должен был находиться на рабочем месте. Только ненадолго приезжал поддержать ребят, с которыми мы в прошлые годы ходили, — привёз им на стоянку в Великорецкое пакеты с едой и холодным питьём, потому что нынешний ход был жарким.

А так хожу всегда. Первый раз это случилось в 2013-м. С тех пор только пару раз пропустил. Очень люблю это событие. Даже в прошлом году участвовал, когда было очень мало людей и все шли в масках.

– Ваше отношение к вакцинации? Собираетесь делать прививку или уже сделали?

– Благодаря своей профессии, я общаюсь с большим количеством людей разных профессий. Друзья-медики убедили: вакцинироваться, конечно, необходимо. Другое дело, что у меня пока ни времени, ни возможности сделать это не было. Я переболел уже дважды. Второй раз заболел в последний день прошлого года, 31 декабря. Конечно, у меня могут оставаться антитела, но прививаться буду обязательно. И всем рекомендую, если это, конечно, корректно с моей стороны.

Считают, что, чем быстрее сформируется коллективный иммунитет, тем лучше. Кстати, о коронавирусе я узнал ещё до того, как о нём начали говорить с экранов. Хороший знакомый – эпидемиолог на Дальнем Востоке рассказал: в Китае вокруг Уханя выкопан ров, на въездах стоит техника и «происходит что-то страшное».

Сегодня масштаб урона, который может принести COVID-19, очень сильно зависит от действий самих людей. Поэтому надо надевать маски, быть выспавшимся, обрабатывать руки, а лучше сделать прививку. И как можно быстрее.

– Что для вас КВН сейчас? За что благодарны Клубу?

– Знаете, жизнь кавээнщика (особенно, если он «дошагал» до чемпионства) полна знакомств с людьми, которые достигли определённых высот и что-то из себя представляют. При каждой такой встрече всегда спрашиваю себя: если бы не КВН, где бы ещё я познакомился с этим человеком? И это — один из моментов, за которые я люблю Клуб.

КВНовское братство — это серьёзно. Например, понадобилось мне кусочек видео записать и я позвонил Семёну Слепакову. Казалось бы, кто я для него? А он 15 минут со мной говорил: «Дим, привет! Дела как?»

Слепаков уже на достаточно недосягаемой высоте сегодня, но при этом я для него — собрат из КВН… Клуб — это большая секта. И работает по принципу секты: мы постоянно кого-то заманиваем в свои ряды, а потом не отпускаем. Любой человек, игравший в КВН, находясь в любой точке мира, следит за новостями Клуба. Поэтому во всех уголках земного шара я могу найти друзей-приятелей. В каком бы городе страны я не оказался в сложной ситуации, можно не сомневаться: везде найдутся друзья. Они помогут, поддержат или дадут совет, который будет кстати.

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Дмитрий Бушуев