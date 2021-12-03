Дмитрий Чернышенко рассказал, чего добились за год ЦУРы страны

За первый год работы Центры управления регионами по всей России обработали более 10 миллионов обращений.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в Оренбургскую область совместно с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым.

В частности, делегация посетила местный ЦУР и оценила его работу.

Чернышенко напомнил, что центры управления регионами по всей России были созданы 1 декабря 2020 года по поручению Президента РФ.

«За год работы ЦУР добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в 5 раз. Благодаря ЦУР в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений. Отмечу, что работа ЦУР ведется во взаимодействии с Координационным центром Правительства России и направлена на получение обратной связи от граждан», — сказал Дмитрий Чернышенко.

ЦУР помогает властям решать проблемы жителей Кировской области

Неплохие результаты показал и ЦУР Кировской области. Глава региона Игорь Васильев отмечает, что власти регулярно используют аналитику Центра для принятия управленческих решений.

Для решения системных проблем ЦУР Кировской области также разрабатывает дорожные карты. За год была создана 21 карта, в том числе по таким социально важным проблемам, как нехватка мест в детских садах, сохранение объектов культурного наследия и обращение с ТКО.

Понятная коммуникация граждан и власти

Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в ходе мероприятия в Оренбурге отметил, что Центры управления регионами должны быть не только прикладным инструментом, но и участвовать в выработке решений, принимаемых по тем или иных управленческим алгоритмам, которые определяются российскими законами.

Благодаря ЦУР взаимодействие граждан и органов исполнительной власти должно быть четким, понятным и эффективным. В Кировской области в этом направлении удалось достичь значительных успехов.

«За год региональный ЦУР зафиксировал и обработал более 30 тысяч обращений граждан. Есть проблемы, которые решились именно после того, как о них написали жители региона в соцсетях. Новые виды коммуникации позволяют сделать взаимодействие государства и граждан более оперативным и удобным. В этом направлении мы и будем продолжать развиваться», — сказал руководитель Центра управления регионом Игорь Панкратов.

Напомним, что в конце марта 2021 года ЦУР Кировской области посещал заместитель полномочного представителя президента в ПФО Игорь Буренков. В ходе встречи Буренков еще раз акцентировал внимание на необходимости прямого диалога органов власти и жителей для оперативного решения проблем.