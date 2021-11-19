Дмитрий Дюжев: «Талант – это когда тебе никто не нужен»

Про него пишут, что в кино он «прошёл путь от Космоса до Петра Первого». Сам Дмитрий Дюжев, звезда картин «Бригада», «Жмурки» и «Тобол», настаивает, что диапазон его ролей всё-таки шире.

Среди сыгранных актёром персонажей были «первый беременный в фильме мужчина» (комедия «Беременный»), Манилов («Мертвые души» 2020 года), отец Иов («Остров»), революционер-провокатор Азеф («Всадник по имени Смерть»). О том, как Дмитрий вживался в столь разные роли, о режиссёрах, с которыми работал, о наследии 1990-х в отечественном кинематографе и о силе «короткого метра» актёр рассказал в рамках фестиваля «Золотой Телёнок» (организованного при поддержке губернатора и правительства региона) на встрече со зрителями в кинотеатре «Колизей».

Об актёрах, которые играют самих себя

– Плох тот актёр, который из фильма в фильм играет самого себя. Тем более, это неправда – артист в жизни сильно отличается от своего героя на экране. Мои педагоги (среди которых режиссёры Никита Михалков и Владимиром Хотиненко) всегда напоминали: чем больше зритель тебя знает, тем меньше шансов, что он поверит тебе в новой роли.

Настоящее искусство, когда зритель пытается разглядеть хорошо знакомого актёра в новом образе и… сразу не может этого сделать. А потом всё же радуется: «Ну вот же! Вот: улыбка его!» или «А вот и глаза узнаваемые».

О роли случая

– В нашей профессии очень важен случай, который помогает оказаться в нужное время в нужном месте. Но для того, чтобы повезло, важно… каждый день пробовать свои силы, иногда – впустую и в никуда. Старание приближает артиста к тому случаю, который поможет ему – чтобы его заметили, чтобы в него влюбились и чтобы режиссёры захотели очень долго видеть его в своих картинах.

О продюсерах из 1990-х

– В 1990-х, когда партия перестала заниматься кинематографом, кино перешло к «частникам», людям понаглей и посильней, обладавшим подвижностью ума… Они исповедовали принцип «Хочешь жить – умей вертеться» и именно они стали первыми российскими кинопродюсерами.

Впрочем, нам, творческим людям, нужны были такие самозванцы. Люди с улицы, которые смогли организовать всё в непростой момент. По своему вкусу, по своим прочитанным (хотя, правильнее сказать, непрочитанным) книгам они решали, каким будет кино дальше. И ещё… эти люди очень любили комедии. Комедии были их любимым жанром. Они считали: надо смеяться и не думать больше ни о чём.

О 1990-х и о будущем

– Что касается 1990-х, то в это время далеко не все учились хорошо. Многие занимались по принципу «отвали». С грустью понимаю, что выросшее в ту пору поколение вот-вот достигнет возраста руководителей и начнёт занимать высокие посты. Это произойдёт уже скоро. Вот-вот. Люди из того времени себя проявят, обязательно покажут. Потому что, когда знаний не так много, эго всегда рвётся вперёд.

О продюсерах и режиссёрах

– На сегодняшний день актёрский состав фильмов нередко определяют продюсеры. Они выбирают тех актёров, которые должны будут понравиться зрителям. Это неверно. На мой взгляд, если режиссёру навязали артистов, а режиссёр их не прочувствовал и не полюбил, то в итоге пострадает зритель.

Очень важно, чтобы режиссёр находился в своей команде, в своей среде энтузиастов. А кинематографисты – обязательно энтузиасты, готовые мокнуть и мёрзнуть, гореть, долгое время оставаться без воды и еды. Может, я утрирую, но, в любом случае, фильмы создают люди фанатичные.

О «величайшем из искусств»

– Кино сродни психотропному оружию. Среди тех, кто любил это «оружие», был, например, Владимир Ильич Ленин. Он понимал: для того, чтобы донести какую-то мысль, достаточно снять фильм. Все посмотрели и у всех нужная информация отложилась на подсознание. Главное, чтобы это было сделано талантливо, чтобы поверили.

Кино помещает зрителей в тёмный, чёрный зал. Оно окружает людей звуком. И единственное, куда человек может смотреть здесь, – это широкий экран…

Кино заставляет зрителей чувствовать. Мыслью, заложенной в фильме, можно вдохновить человека на свершения, а можно убить. Кино помогает понять человеку, что он живёт неверно и что ему есть куда расти, чтобы стать хорошим человеком.

Сегодня у меня было очень интересное наблюдение на показе фестиваля «Золотой телёнок»: шёл небольшой фильм, темой которого были взаимоотношения отца и сына. И после окончания работы один из зрителей, словно ошпаренный, вылетел из зала. Просто он узнал самого себя в показанной на экране ситуации. Он понял, что живёт не совсем так, как надо.

Большое счастье, что в Вятке проходит такой фестиваль. В короткометражках звучат глубочайшие темы.

О коротком метре

– Короткометражные фильмы несут в себе огромную смысловую нагрузку. В небольшой истории заложена одна, но очень важная мысль – быстротечный момент жизни, показанный с помощью «мускулатуры режиссуры».

В формате короткого метра состязаются и большие художники. Они тоже задаются вопросом: получится ли у них объяснить смысл жизни в ролике длиной три минуты или одну минуту?

О таланте

– Талант – это, когда тебе никто не нужен. Талант – это, когда ты делаешь свою обычную работу так, как ты умеешь, не создавая ничего сверхъестественного… А люди при этом подходят и говорят: «Обалдеть! Круто».

С талантливыми людьми – сценаристами, режиссёрами – с ними очень сложно. Потому что они – настоящие творческие планеты. У них всё осознанно, всё оправданно. Всё подчинено чему-то. Для них «просто сделать» – это профессиональная непригодность. У них нет ничего «просто», нет ничего случайного.

Об Алексее Балабанове

– Алексей Октябринович Балабанов (у него Д. Дюжев снимался в фильмах «Жмурки» и «Мне не больно». – Прим. «КП») – человек, который состоял из искусства.

Рано утром он выходил на улицу и садился на автобусную остановку. У него была маленькая записная книжка, в которую он фиксировал всё самое интересное, что видел вокруг и что слышал. Потом он садился в автобус и ехал, продолжая наблюдать, делать записи. Как только ему это надоедало, Балабанов выходил и шёл в другие общественные места – в бани, на рынки, на площади или на пешеходные улицы… Там были его любимые уголки, откуда было интереснее всего видеть происходящее вокруг.

Однажды Алексей Октябринович признался мне, что ему, почти как Менделееву, снятся сценарии будущих картин. А проснувшись утром, он складывает сцены вместе – так чтобы лучше показать главного героя фильма.

О профессиональных «слёзах счастья»

– Я помню свои первые «слёзы счастья» в профессии… Карен Шахназаров позвал меня на пробы в картину «Всадник по имени Смерть» – о революционере Савинкове. Мне тогда только исполнилось 24 года. А моему персонажу Азефу было 54. Вместе со мной на эту же роль пробовались Фёдор Бондарчук, кто-то ещё из известных коллег. Я не верил, что я получу роль в картине. Но режиссёр выбрал меня.

Шахназаров дал мне полную характеристику персонажа. И у меня были слёзы счастья, когда я понял, что попал в его описание, сыграл всё, как надо. Я смог оставить самого себя где-то там – в гримёрке. А на съёмочной площадке, был уже другой человек, который жил своей жизнью, дышал.

О роли Петра Первого

– Недавно мне посчастливилось сыграть Петра Алексеевича Романова в фильме «Тобол». Действие картины происходит в начале XVIII века. Играя человека из того времени, очень важно переключиться. А сделать это не всегда просто – даже на съёмочной площадке нас окружают звуки и шумы нашего времени. Все они возвращают к современному ритму, походке, скорости говорения… Заставляют «осовремениться», мешают перевоплотиться в человека, который находится в другом времени, 300 лет назад.

К каждой роли надо подходить очень серьёзно. Знать своего героя. Понимать, что было в его жизни и что ждёт дальше. Первое признание Ромео в любви Джульетте нельзя играть «с чистого листа». Нельзя изображать простого влюблённого. По системе Станиславского, актёру необходимо осознание того, что он скоро закончит свою жизнь в одном гробу вместе с любимой.

О кировском музее

– Знать и любить живопись очень важно для тех, кто занимается кинематографом, построением кадра, созданием атмосферы фильма. Сегодня в Кирове побывал в художественном музее имени братьев Виктора и Апполинария Васнецовых. Это талантливейшие мастера, которые создали образы, понятные нам с детства. Сейчас, во взрослом возрасте, когда я снова обращаюсь к творчеству художников, понимаю, что в их работах заложен русский код.

Замечательно, что в вашем музее собрана большая коллекция работы и других талантливых мастеров. Здесь представлены и Левитан, и Айвазовский, и Поленов, и Шишкин. Такое количество художников редко в какой картинной галерее можно встретить. А я был рад, когда обнаружил в Кирове работу своего земляка – уроженца Астрахани Бориса Кустодиева. Это картина, с которой я ранее, к сожалению, раньше не был знаком. Но ещё раз убедился в невероятном взгляде художника на окружающее, на его умение видеть действительность.

Губернатор Игорь Васильев стал участником мастер-класса и поприветствовал Дмитрия Дюжева в Кирове. Глава региона подчеркнул, что мероприятие прошло с соблюдением мер безопасности: все его гости с QR-кодами, так же, как и сотрудники кинотеатра «Колизей» и волонтёры. В свою очередь Дмитрий Дюжев поблагодарил главу региона за поддержку талантливой молодежи не только в Кирове, но и далеко за его пределами.

Дмитрий Дюжев

43 года.

Родился в Астрахани.

Заслуженный артист РФ (2018).

Актёр МХТ имени Чехова.

Победитель ТВ-проекта «Две звезды», где пел дуэтом с Тамарой Гвердцители.

В 2011 дебютировал как режиссер. Автор новелл фильмов «Мамы» и «Чемпионы».

Фото автора и Александра Папырина