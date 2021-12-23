Дмитрий Губерниев высказался о переименовании Кирова в Вятку

В преддверии пресс-конференции Владимира Путина известный телеведущий и спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, надо ли переименовывать Киров в Вятку.

— Я считаю, что город Киров надо переименовать в историческую Вятку. Мне до сих пор непонятно, почему он называется так странно. Мне кажется, что должен быть не Киров, а Вятка, Симбирск, а не Ульяновск, — поделился ведущий.

Об этом же — о переименовании городов — ведущий в шутку пообещал спросить и президента, если будет такая возможность.