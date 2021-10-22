Дмитрий Кочев: введение QR-кодов дает возможность жить обычной жизнью

С 25 октября в Кировской области вводятся обязательные QR-коды для посещения ряда заведений. Бизнес-сообщество не в восторге от новых ограничений. Однако все предприниматели согласны, что это лучше, чем тотальный локдаун.

Как прокомментировал директор сети парикмахерских «Прядки в порядке» Дмитрий Кочев, введение QR-кодов даст малому и среднему бизнесу возможность выжить в пандемию. Большой пост, посвященный этому, предприниматель опубликовал в телеграм-канале «Вятский бизнес»

Дмитрий Кочев подчеркнул, что в текущей эпидемиологической ситуации у регионов практически не остается выбора: вводить ограничения или нет.

— Тренд на повышение/рост заболеваемости, и он пока не меняется… В городе и области развернуто максимум госпиталей, но при таких темпах роста не хватает: коечных мест, медицинского персонала и есть сложности с получением кислорода, — написал предприниматель.

QR-коды: как это будет работать в Кирове.

Кочев подчеркнул, что цель введения QR-кодов – снизить заболеваемость. Как только это произойдет, все начнет приходить в норму, — и так уже было. И если выбирать между кодами и локдауном, то бизнес определенно должен выбрать QR-коды.

— Кировская область входит в число регионов со сложной ситуацией. Есть простой выбор: либо локдаун и полное закрытие (сами понимаете, что не на 7 дней, а на какой-то иной срок), либо QR коды. Варианта ничего не вводить нет, — отметил Дмитрий Кочев. – Выбрали наименьшее из двух зол, потому что лучше потерять 50%, 70%, 85% выручки временно с перспективой роста, чем потерять 100%. Говорю это, как человек, чья отрасль была закрыта на один из наибольших сроков в 2020 году.

Предприниматель добавил, что введение QR кодов, дает вакцинированным людям возможность жить обычной жизнью, посещая все любимые места и заведения.

— У непривитых такой возможности нет. Прививайтесь, и она появится. В случае с локдауном — такую возможность отобрали бы у всех, в том числе у вакцинированных, а это неправильно, несправедливо, нелогично!

Своих коллег по бизнесу Дмитрий Кочев призвал отказаться от лишних эмоций и критики всего и вся и подключиться к прививочной кампании.

— Первое лишь потратит ваши нервы и ничего не даст. Второе ускорит решение вопроса заболеваемости и поможет вернуться к нормальной работе.

Фото: vk.com/id4417838