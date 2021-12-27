Дмитрий Курдюмов: 2021-й стал годом модернизации здравоохранения Кировской области

27 декабря представители социального блока правительства Кировской области подвели итоги 2021 года на пресс-конференции. На вопросы журналистов ответили первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов и главы профильных министерств.

Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что в 2021 году в регионе продолжилась реализация социально значимых программ. Первый зампред отметил, что на систему здравоохранения легла колоссальная нагрузка. Но, несмотря на пандемию, уходящий год стал годом модернизации и развития.

— Основной объём работы проводился в рамках программ, инициированных президентом России Владимиром Путиным, – это нацпроект «Здравоохранение» и программа модернизации первичного звена, – рассказал первый зампред. – Губернатор Игорь Васильев и правительство Кировской области провели серьёзную работу, чтобы регион стал участником программы модернизации уже с первого года ее реализации.

Дмитрий Курдюмов также добавил, что в 2021 году на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией в Кировской области было направлено около 3 миллиардов рублей. Деньги были выделены из областного и федерального бюджетов.

В частности, на эти средства было создано около 3 тысяч дополнительных «ковидных» коек. При этом не прекращалось и оказание плановой и экстренной медицинской помощи и продолжалось оснащение городских и районных больниц.

Одним из важных направлений работы стало детское здравоохранение. В 2021 году завершились трехлетние работы по реконструкции Детской областной больницы. Модернизация учреждения велась в рамках нацпроекта «Здравоохранение» при финансовой поддержке областного бюджета.

Полным ходом шла программа модернизации первичного звена здравоохранения. В текущем году она позволила расширить лечебно-диагностический потенциал районных больниц и обновить их автопарк. Продолжается строительство ФАПов, врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики.

Выросло финансирование программы льготного лекарственного обеспечения. По словам Дмитрия Курдюмова, за 3 последних года сумма средств, выделяемых на эти цели, увеличилась более чем в 2 раза. В 2021 году аптеки ежедневно обслуживали от 3 до 5 тысяч льготных рецептов. Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжается реализация регионального проекта по лекарственному возмещению.

Также в завершение «медицинского» блока пресс-конференция глава областного минздрава Андрей Черняев рассказал о судьбе Нолинского хирургического корпуса. В настоящее время в учреждении продолжается ремонт. Основные внутренние работы завершены. Мебель и оборудование закуплены. Во втором квартале 2022 года планируется провести процедуру лицензирования.