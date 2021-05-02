Дмитрий Курдюмов привился от ковида

1 мая Дмитрий Курдюмов сделал прививку от коронавируса. Первый зампред правительства прошел вакцинацию «Спутником V» в мобильном пункте на Театральной площади.

— Вакцина безопасна и уже показала свою эффективность. Каждый из нас должен думать не только о своём здоровье, но и о здоровье окружающих. Моя семья сделала прививку, и сегодня я последовал их примеру, — отметил Дмитрий Курдюмов.

Как подчеркнул первый зампред областного правительства, эпидемиологическая ситуация остается напряженной, и главным способом противодействия инфекции является активная прививочная кампания. Поэтому в праздники работу продолжат прививочные пункты во всех поликлиниках, а также в торговых центрах и на Театральной площади.

В ближайшее время в Кировскую область поступит около 34 тысяч доз вакцины «Спутник V», которые будут распределены по прививочным пунктам. Также в конце рабочей недели в регион доставили первую партию вакцины «ЭпиВакКорона», которой смогут привиться 810 жителей Кирова. Всего за весь период вакцинации Кировская область получила более 140 тысяч доз вакцины.

Напомним, что весной прививки от коронавируса сделали министр здравоохранения Андрей Черняев, ректор ВятГУ Валентин Пугач, а также кировский краевед протоиерей Александр Балыбердин. Активно прививаются и представители «серебряного поколения». Так, в начале апреля прививку от ковида сделала 90-летняя кировчанка Авиетта Зонова.