Дмитрий Курдюмов прививаться пока не будет, но родителей обязательно вакцинирует

Первый заместитель председателя правительства Кировской области рассказал, почему он принял такое решение.

Если ещё в декабре многие относились к вакцинации от COVID-19 с определённой опаской, то сейчас число желающих сделать прививку от коронавируса в регионе существенно выросло. Многие, кто уже оставил заявку на «Госуслугах» или по единому номеру 122, с нетерпением ждут приглашения на прививку.

И скоро дождутся, заверил на пресс-конференции первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

— Как и во всей стране, у нас начинается не просто масштабная, а массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, — сообщил Дмитрий Александрович. — В минувшие выходные в регион поступили ещё 17200 доз вакцины «Спутник V». Они распределены по всей области. Прививочные пункты будут открыты во всех районах: в 39 муниципальных округах, в 5 городских округах, в ЗАТО «Первомайский».

В приоритете — группа «55 плюс»

Речь — о вакцине Гам-Ковид-Вак под торговой маркой «Спутник V». Это разработка НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи Минздрава России. Она не содержит вызывающий COVID-19 коронавирус, что, по словам специалистов, практически полностью исключает возможность заболеть после прививки. Вакцину вводят в два этапа с трёхнедельным перерывом.

По последним данным, эффективность «Спутника V» составляет 91,4%. При этом сразу на 100 процентов исключается возможность тяжёлых случаев.

— В приоритете на вакцинацию у нас — не только медицинские работники, педагоги и работники социальной сферы. Но и люди пенсионного, а также предпенсионного возраста, — отметил Дмитрий Курдюмов. — То есть, группа «55 плюс». Кроме того, особое внимание у нас обращено на людей, имеющих хронические заболевания. Эти граждане особенно тяжело переносят коронавирусную инфекцию, а потому мы должны этих людей максимально защитить.

Удобнее на Госулугах. Но и номер 122 никто не отменял

Как отметил первый заместитель председателя правительства, поступившая большая партия вакцины уже позволила открыть дополнительные даты на вакцинацию в электронном календаре записи. На момент пресс-конференции оставить заявки можно было на четверг и пятницу, а также на будние дни следующей недели.

Дмитрий Курдюмов отметил удобство регистрации именно на Госуслугах. Но подчеркнул, что это, конечно, не отменяет и вариант записи по телефону.

— Мы прекрасно понимаем, что далеко на все люди в старшей возрастной группе зарегистрированы на портале Госуслуг. Поэтому приём заявок продолжается и по номеру 122, — сказал Дмитрий Александрович. — Тех, кто ранее оставил заявку на вакцинацию, сейчас обзванивают: людям предлагают удобное для них время для посещения медицинских учреждений.

Почему зампред пока не будет вакцинироваться

Не ушёл Дмитрий Курдюмов и от темы личного участия в вакцинации. Оказалось, что своих родных он собирается вакцинировать, а вот сам пока не будет оставлять заявку на прививку. И вот почему…

— Сам я воздержусь от вакцинации, — пожалуй, неожиданно для собравшихся сказал первый зампред. — Но лишь по одной простой причине — мне не исполнилось 55 лет. В регионе немало людей, которым вакцина значительно нужнее. Например, свою маму, свою бабушку обязательно буду прививать.

Дмитрий Александрович призвал журналистов также рассказать о необходимости вакцинации собственным родителям, при необходимости помочь им записаться и вообще не бояться прививки.

— В регионе — более 5 тысяч человек, которые уже вакцинировались, — напомнил Дмитрий Курдюмов. — У них нежелательных последствий не зарегистрировано. Хотя о каждом случае осложнений мы обязаны информировать Роспотребнадзор.

Как быть тем, кто перенёс инфекцию

Заболеваний после вакцинации в регионе также нет. Теоретически исключения возможны в тех случаях, когда вакцинированный заболевает в момент, когда иммунный ответ у него ещё не успел сформироваться.

На формирование иммунитета требуется до двух недель после второй инъекции. Так что привитым не стоит забывать про масочный режим, дистанцию и мытьё рук.

На вопрос о том, стоит ли вакцинироваться тем, кто уже отболел, Дмитрий Александрович ответил так:

— Человеку нужны антитела. Это — первое. Сколько они сохраняются? По-разному. У кого-то год, у кого-то меньше. Так что со временем вопрос о вакцинации переболевших коронавирусом, возможно, также встанет.

По данным научных исследований, количество антител в организме перенёсших заболевание, снижается постепенно. «Но это не значит, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память, — сообщает памятка, которую раздали кировским журналистам. — Поэтому тем, кто перенёс коронавирусную инфекцию, пока торопиться с прививкой не стоит».

Цифры

5200 человек в регионе уже привиты первым компонентом «Спутника V».

18 лет — возраст, начиная с которого можно прививаться.

Кстати!

Для больших групп записавшихся — работников школ и высших учебных заведений — будут организованы выездные мобильные пункты вакцинации.

Вопросы есть?

1. Можно ли делать прививку после перенесённого ОРВИ?

— Можно, но через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжёлых ОРВИ, как правило, прививаться можно после нормализации температуры.

2. Можно ли прививаться беременным?

— Пока нет. Беременность и грудное вскармливание сегодня входят в перечень противопоказаний.

3. Влияет ли вакцина на способность к деторождению?

— Специалисты заявляют, что ни «Спутник V», ни «ЭпиВакКорона» не оказывают влияния на генеративную функцию.

4. Что нельзя делать после вакцинации?

— В течение 3 дней рекомендуется: не мочить место инъекции, не ходить в баню или сауну, не принимать алкоголь, не заниматься спортом. Чрезмерные физические нагрузки вообще стоит исключить.

5. Как отслеживаются результаты самонаблюдения пациентов после вакцинации?

— Пользователи портала Госуслуг могут завести «Дневник самонаблюдения», который будут отслеживать медработники.