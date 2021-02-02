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Дмитрий Курдюмов прививаться пока не будет, но родителей обязательно вакцинирует

Михаил Смирнов Выбор редакции, Власть, Новости, Слайдер

Первый заместитель председателя правительства Кировской области рассказал, почему он принял такое решение.

Если ещё в декабре многие относились к вакцинации от COVID-19 с определённой опаской, то сейчас число желающих сделать прививку от коронавируса в регионе существенно выросло. Многие, кто уже оставил заявку на «Госуслугах» или по единому номеру 122, с нетерпением ждут приглашения на прививку.

И скоро дождутся, заверил на пресс-конференции первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

Дмитрий Курдюмов прививаться пока не будет, но родителей обязательно вакцинирует

— Как и во всей стране, у нас начинается не просто масштабная, а массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, — сообщил Дмитрий Александрович. — В минувшие выходные в регион поступили ещё 17200 доз вакцины «Спутник V». Они распределены по всей области. Прививочные пункты будут открыты во всех районах: в 39 муниципальных округах, в 5 городских округах, в ЗАТО «Первомайский».

В приоритете — группа «55 плюс»

Речь — о вакцине Гам-Ковид-Вак под торговой маркой «Спутник V». Это разработка НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи Минздрава России. Она не содержит вызывающий COVID-19 коронавирус, что, по словам специалистов, практически полностью исключает возможность заболеть после прививки. Вакцину вводят в два этапа с трёхнедельным перерывом.

По последним данным, эффективность «Спутника V» составляет 91,4%. При этом сразу на 100 процентов исключается возможность тяжёлых случаев.

— В приоритете на вакцинацию у нас — не только медицинские работники, педагоги и работники социальной сферы. Но и люди пенсионного, а также предпенсионного возраста, — отметил Дмитрий Курдюмов. — То есть, группа «55 плюс». Кроме того, особое внимание у нас обращено на людей, имеющих хронические заболевания. Эти граждане особенно тяжело переносят коронавирусную инфекцию, а потому мы должны этих людей максимально защитить.

Удобнее на Госулугах. Но и номер 122 никто не отменял

Как отметил первый заместитель председателя правительства, поступившая большая партия вакцины уже позволила открыть дополнительные даты на вакцинацию в электронном календаре записи. На момент пресс-конференции оставить заявки можно было на четверг и пятницу, а также на будние дни следующей недели.
Дмитрий Курдюмов отметил удобство регистрации именно на Госуслугах. Но подчеркнул, что это, конечно, не отменяет и вариант записи по телефону.

— Мы прекрасно понимаем, что далеко на все люди в старшей возрастной группе зарегистрированы на портале Госуслуг. Поэтому приём заявок продолжается и по номеру 122, — сказал Дмитрий Александрович. — Тех, кто ранее оставил заявку на вакцинацию, сейчас обзванивают: людям предлагают удобное для них время для посещения медицинских учреждений.

Почему зампред пока не будет вакцинироваться

Не ушёл Дмитрий Курдюмов и от темы личного участия в вакцинации. Оказалось, что своих родных он собирается вакцинировать, а вот сам пока не будет оставлять заявку на прививку. И вот почему…

— Сам я воздержусь от вакцинации, — пожалуй, неожиданно для собравшихся сказал первый зампред. — Но лишь по одной простой причине — мне не исполнилось 55 лет. В регионе немало людей, которым вакцина значительно нужнее. Например, свою маму, свою бабушку обязательно буду прививать.

Дмитрий Александрович призвал журналистов также рассказать о необходимости вакцинации собственным родителям, при необходимости помочь им записаться и вообще не бояться прививки.

— В регионе — более 5 тысяч человек, которые уже вакцинировались, — напомнил Дмитрий Курдюмов. — У них нежелательных последствий не зарегистрировано. Хотя о каждом случае осложнений мы обязаны информировать Роспотребнадзор.

Как быть тем, кто перенёс инфекцию

Заболеваний после вакцинации в регионе также нет. Теоретически исключения возможны в тех случаях, когда вакцинированный заболевает в момент, когда иммунный ответ у него ещё не успел сформироваться.

На формирование иммунитета требуется до двух недель после второй инъекции. Так что привитым не стоит забывать про масочный режим, дистанцию и мытьё рук.

На вопрос о том, стоит ли вакцинироваться тем, кто уже отболел, Дмитрий Александрович ответил так:

— Человеку нужны антитела. Это — первое. Сколько они сохраняются? По-разному. У кого-то год, у кого-то меньше. Так что со временем вопрос о вакцинации переболевших коронавирусом, возможно, также встанет.

По данным научных исследований, количество антител в организме перенёсших заболевание, снижается постепенно. «Но это не значит, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память, — сообщает памятка, которую раздали кировским журналистам. — Поэтому тем, кто перенёс коронавирусную инфекцию, пока торопиться с прививкой не стоит».

Цифры

5200 человек в регионе уже привиты первым компонентом «Спутника V».

18 лет — возраст, начиная с которого можно прививаться.

Кстати!

Для больших групп записавшихся — работников школ и высших учебных заведений — будут организованы выездные мобильные пункты вакцинации.

Вопросы есть?

1. Можно ли делать прививку после перенесённого ОРВИ?

— Можно, но через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжёлых ОРВИ, как правило, прививаться можно после нормализации температуры.

2. Можно ли прививаться беременным?

— Пока нет. Беременность и грудное вскармливание сегодня входят в перечень противопоказаний.

3. Влияет ли вакцина на способность к деторождению?

— Специалисты заявляют, что ни «Спутник V», ни «ЭпиВакКорона» не оказывают влияния на генеративную функцию.

4. Что нельзя делать после вакцинации?

— В течение 3 дней рекомендуется: не мочить место инъекции, не ходить в баню или сауну, не принимать алкоголь, не заниматься спортом. Чрезмерные физические нагрузки вообще стоит исключить.

5. Как отслеживаются результаты самонаблюдения пациентов после вакцинации?

— Пользователи портала Госуслуг могут завести «Дневник самонаблюдения», который будут отслеживать медработники.

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Михаил Смирнов