Дмитрий Курдюмов сводил школьников в музей динозавров

Первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов вместе со своим подшефным классом побывал в Вятском палеонтологическом музее. Третьеклассники школы №26 познакомились с экспозицией, посвященной истории развития жизни на Земле, и приняли участие в викторине.

– Сегодня мы с вами посещаем выставку, которая расскажет нам об эволюции жизни, а также увидим настоящие окаменелости животных, которые бродили по нашей планете миллионы лет назад, – обратился к школьникам первый зампред.

Многие из школьников попали в палеонтологический музей впервые и с огромным интересом слушали рассказ о древних животных. Ребята узнали, какие ящеры обитали на территории нашей области, как проводятся раскопки по поиску окаменелостей и как работает палеонтологическая лаборатория. Как рассказал экскурсовод, первая раскопка на знаменитом местонахождении парейазавров под Котельничем состоялась в 1933 году, а первые находки отправляли на исследование в Москву.

Многие из экспонатов музея не имеют аналогов в мире и представляют огромную научную значимость. Древние находки позволяют современным людям лучше понять мир, оценить разнообразие жизни.

– Сегодня я побывал на экскурсии впервые. Больше всего мне понравился большой скелет динозавра. В этом зале экскурсовод рассказал нам много интересного об этих древних животных, – поделился впечатлениями третьеклассник Михаил Кибардин.

– А я теперь могу отличить хищных динозавров от травоядных, — сказала одноклассница Михаила Елизавета Исупова. — У меня есть сестра, которой 5 лет, и я надеюсь, что мы придем в музей еще раз уже вместе.

Захотели школьники побывать и на настоящих раскопках. По словам ребят, теперь они будут усерднее заниматься в школе, чтобы в будущем стать археологами.

Ранее мы писали, что губернатор Игорь Васильев сводил школьников в музей.