Дмитрий Курдюмов: «В приоритете – доступность медицины»

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов на заседании областного Законодательного собрания рассказал о текущих итогах реализации в регионе национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование» и «Цифровая экономика».

Повлияла ли пандемия на реализацию нацпроектов?

Первый зампред отметил, что в 2020 году реализация мероприятий национальных проектов действительно проходила в условиях сложной эпидемиологической ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией. Поступавшее благодаря нацпроектам оборудование своевременно использовалось как в здравоохранении, так и в образовании.

Как регион борется с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

Докладывая о ходе реализации на территории региона национального проекта «Здравоохранение», Дмитрий Курдюмов выделил ключевые мероприятия по каждому из входящих в его состав федеральных проектов.

Так, первый зампред отметил, что в 2020 году в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» началось переоснащение первичных сосудистых центров. Современное лечебно-диагностическое и реабилитационное оборудование поступило в Центр кардиологии и неврологии, больницу скорой медицинской помощи, Слободскую ЦРБ. Введено в эксплуатацию 74 единицы медицинской техники.

Как развивается онкологическая служба?

– Благодаря проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» идёт оснащение Центра онкологии и медицинской радиологии. Мы в числе первых регионов, начавших его масштабную реализацию с 2019 года. И нам есть чем гордиться, – отметил Дмитрий Курдюмов. – В прошлом году дополнительно установлено самое современное оборудование для диагностики и лечения онкозаболеваний: два компьютерных томографа, аппарат брахитерапии, современный линейный ускоритель, гамма-камера. При сотрудничестве с частным инвестором открылся Центр ядерной медицины, оснащённый позитронно-эмиссионным томографом. Исследования там для пациентов проводятся бесплатно, по показаниям, по полису ОМС.

В числе знаковых событий развития онкологической службы региона в 2020 году первый зампред также назвал открытие центров амбулаторной онкологической помощи на базе Кировского клинико-диагностического центра и Кирово-Чепецкой ЦРБ и реконструкцию централизованной патоморфологической лаборатории в Центре онкологии и медицинской радиологии.

Какие перемены происходят в детском здравоохранении?

Выступая перед депутатами, особое внимание Дмитрий Курдюмов уделил вопросу развития детского здравоохранения. Дмитрий Александрович сообщил, что в настоящее время 95% детских поликлиник оснащены в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям. В 2020 году в эксплуатацию введено 26 единиц медицинского оборудования. Также первый зампред отметил, что в 2021 году будет завершена реконструкция детской областной больницы.

– После преобразования поликлиники началась реконструкция стационара детской областной больницы с надстройкой трёх этажей и строительство второго наземного перехода. В новом пятиэтажном корпусе разместятся просторные приёмные отделения для экстренных и плановых больных, современные операционные и отделения стационара. Все работы планируется завершить в 2021 году, – доложил Дмитрий Курдюмов.

Он также области сообщил, что в рамках реализации программы развития детского здравоохранения подготовлен проект детской поликлиники в Слободском.

Продолжится ли развитие государственной службы гемодиализа?

Актуальной задачей для региона является развитие государственной службы гемодиализа.

– В 2020 году открылось государственное отделение гемодиализа в Слободском. В наших планах — Кирово-Чепецк, прорабатываем и Яранск, – рассказал депутатам Дмитрий Курдюмов.

А что с кадрами?

Неотъемлемой частью успешной реализации мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» является развитие кадрового потенциала отрасли. И в этой связи Дмитрий Курдюмов подчеркнул необходимость участия в данной работе всех руководителей органов местного самоуправления, особенно в части предоставления жилых помещений медицинским работникам.

Ждать ли изменений жителям удалённых населённых пунктов?

– Продолжается развитие первичной медико-санитарной помощи. В приоритете – доступность медицины в малочисленных и удаленных населённых пунктах, в том числе транспортная. А значит и стабильная работа муниципальных транспортных предприятий и состояние дорог, – отметил первый зампред.

Он подчеркнул, что в 2021 году реализация нацпроекта «Здравоохранение» продолжается. Приоритетным направлением станет государственная программа по модернизации первичного звена, в которой участвуют 42 подведомственные медицинские организации: это все центральные районные больницы и четыре учреждения города Кирова.

О чём ещё говорил Дмитрий Курдюмов

О новых детских садах

Несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, в прошлом году в эксплуатацию введены пять детских садов: в Оричах, Мурашах, Фалёнках, Кирово-Чепецке и Котельниче. Благодаря нацпроекту «Демография» в городе Кирове дополнительно создали 223 бюджетных мест в трех частных детских садах. Открыт отраслевой детский сад на 200 мест для детей педагогических и медицинских работников.

О планах

В этом году будет введён в эксплуатацию детский сад в Советске на 120 мест, средства, потраченные на эти цели вернутся региону из федерального бюджета.

О готовящихся проектах

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство в 2022 – 2023 годах детских садов общей мощностью 1140 мест в городских микрорайонах Озерки-1, Урванцево, Чистые пруды, слобода Курочкины.

О школе в Чистых Прудах и Радужном

Дмитрий Курдюмов напомнил участникам заседания, что благодаря нацпроекту «Образование» в 2020 году открыта школа на 1000 мест в микрорайоне Чистые пруды. Проведён капитальный ремонт здания по ул. Менделеева, где разместится второй корпус школы № 42 на 375 мест. Продолжается строительство школы в мкр Радужный, начатое досрочно в сентябре прошлого года. Здание будет введено в эксплуатацию весной будущего года.

О горячем питании, доплатах и кадрах

Также в докладе прозвучала информация об организации меры соцподдержки в виде бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Еще одной президентской инициативой стала доплата за классное руководство в размере 5 тысяч рублей, которую получают порядка 7 тысяч педагогов Кировской области.