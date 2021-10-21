Дмитрий Курдюмов вошел в рабочую группу по вопросам капремонта и строительства школ

Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов вошел в состав межведомственной рабочей группы по решению вопросов капитального ремонта и строительства школ. Приказ об этом был подписан в Министерстве строительства и ЖКХ РФ.

Руководителем рабочей группы стал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин. Участники группы будут оказывать методологическую и другую помощь в вопросах капремонта и строительства учебных заведений.

Дмитрий Курдюмов отметил, что включение в состав рабочей группы – новость приятная и почетная. Первый зампред подчеркнул, что развитие образовательной инфраструктуры не раз обсуждалось на комиссии Госсовета по образованию.

— 2 года назад мы подняли вопрос не только строительства, но и капитального ремонта образовательных организаций. Сегодня программа капитальных ремонтов школ появилась на федеральном уровне по поручению президента. И это очень своевременное и актуальное решение, – сообщил губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игорь Васильев.

В рамках данной программы до 2024 года в России планируется отремонтировать не менее 1500 школ. В Кировской области в предварительную заявку включены уже 15 учебных заведений. По ним готовится проектно-сметная документация.

Во время обсуждения реализации программы уже возник ряд вопросов, и, несомненно, появятся новые. Ими и займется вновь созданная рабочая группа.

Так, одним из важных моментов стало ускоренное получение лицензии на образовательную деятельность для помещений, где будут временно заниматься ученики закрытых на ремонт школ. Этот вопрос был адресован Минпросвещения РФ. Еще одним направлением работы станет строительство школ.

Ранее мы писали, что в Кирове запланировано строительство школы в Чистых Прудах.