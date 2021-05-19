Дмитрий Медведев допустил ведение обязательной вакцинации от ковида

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной, если этого потребуют государственные интересы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Медведева, прививки подразумевают добровольность. Но иногда в государственных интересах и в интересах защиты населения решения о вакцинации могут носить «общеобязательный характер». Об этом зампред Совбеза заявил на заседании международного юридического онлайн-форума.

Когда прививки от ковида могут стать обязательными, Дмитрий Медведев не уточнил. Однако добавил, что разбираться в тонкостях принудительной вакцинации еще предстоит юристам.

Ранее мы писали, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной для представителей отдельных профессий.

Фото: v-pravda.ru