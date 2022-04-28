Дмитрий Осипов: комплексное развитие территорий повысит качество жизни кировчан

Глава администрации Кирова рассказал, почему город нуждается в комплексном развитии территорий. Доклад с цифрами и фактами Дмитрий Осипов представил на заседании городской думы.

Каких социальных объектов не хватает кировчанам?

Глава горадминистрации напомнил, что закон о КРТ подписал в 2020 году президент РФ Владимир Путин. Однако в настоящее время строительство инфраструктуры отстает от жилищной застройки на 3-7 лет. Нехватка социальных объектов так или иначе затрагивает 75% россиян. Конкретные данные по соцобъектам, которых не хватает жителям микрорайонов Кирова, приводил губернатор Игорь Васильев на встрече с застройщиками.

Речь идет в первую очередь об относительно новых микрорайонах – Солнечный берег, Метроград, Урванцево, Чистые Пруды. Обращения от граждан, которым неудобно добираться до далеких детсадов, школ и поликлиник, постоянно поступают в органы власти.

— Социальные объекты должны появляться одновременно с жилыми домами, а не отставанием в несколько лет. Ориентировочная сумма необходимых инвестиций в строительство социальной инфраструктуры составляет почти 15 млрд рублей, что превышает объем годового бюджета муниципального образования «Город Киров».

Не хватает не только больниц и школ, но и дорог и тротуаров. Все это – показатель, что в прошлые годы застройка велась без оглядки на нужды кировчан.

Важность КТР подтверждает опрос, проведенный Центром управления региона в апреле. По его результатам 91% респондентов считают, что комплексное развитие территорий должно быть обязательным. А 78% согласны с тем, что строительством соцобъектов должна заниматься та же компания, которая застраивает микрорайон.

В первую очередь в новых микрорайонах должны появляться детсады, школы, парковки, детские площадки и поликлиники, считают кировчане.

— Сегодня перед городом стоит дилемма: либо строить жилье с учетом требований к минимальной обеспеченности жилых районов объектами социальной инфраструктуры, либо строить только жилье, а объекты социальной инфраструктуры будут появляться с задержкой 10-20 лет, — отметил Дмитрий Осипов.

Кто все-таки будет строить школы и детсады?

Как решить проблему? Один из вариантов – финансирование строительства в рамках госпрограмм. Однако федеральных денег не хватит на создание всех необходимых объектов. Следовательно, нужно привлекать внебюджетные средства.

— Закон о КРТ дает администрации города механизм, способный не на словах, а на деле повысить качество жизни кировчан… Вопреки сложившемуся мнению практически все крупные строительные компании Кирова готовы принять участие в КРТ и вложить инвестиции в благоустройство застраиваемых территорий и повышение качества жизни горожан, — подчеркнул глава горадминистрации.

В настоящее время заключено 6 договоров с застройщиками о КРТ микрорайонов Прибрежный, Урванцево, Шубино-Ганино, улиц Крупской, Заводской и Тимирязева. Запланировано строительство более 390 тысяч «квадратов» жилья до 2031 года. Выданы разрешения на постройку 7 домов общей площадью 65,2 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций в социальную инфраструктуру составит 1,2 миллиарда рублей.

Также Дмитрий Осипов сообщил о готовности проекта решения по КРТ Хлебозаводского проезда. Площадь жилой застройки здесь составит 14 тысяч квадратных метров. Также появится детский сад на 80 мест. Сносом и расселением аварийного жилья займется застройщик.

В стадии подготовки находится еще ряд территорий. Это участки в границах улиц Курской, Энтузиастов, Рудной, Красина, Чапаева, Комсомольской, Челюскинцев, а также улиц Рабочей, Баумана и Славы в Коминтерне.

А что с микрорайоном Ганино – Шубино?

На развитии микрорайона Ганино – Шубино Дмитрий Осипов остановился отдельно. Глава горадминистрации напомнил, что в 2020 году был заключен договор о развитии данной территории с ЗАО «Холдинг-Проф». Контракт подписан на 5 лет.

— Эта фирма была признана победителем, потому что единственная из всех строительных компаний города согласилась на условия муниципального контракта.

По условиям договора застройщику предстоит создать коммунальную и дорожную инфраструктуру, построить поликлинику, пункт полиции и 3 детских сада на 270 мест каждый, а также разработать ПСД на строительство школы с бассейном и ФОКом. Появятся зеленые зоны и парковки, своя котельная и велодорожки.

— Это и есть комплексное развитие территорий, к которому мы должны стремиться. К этому нас подталкивает сама жизнь: сегодня невозможно строить по старинке, поскольку люди стали более требовательны к условиям проживания. Очевидно, что при прочих равных условиях покупатель предпочтет приобрести квартиру в микрорайоне, где есть всё для полноценной жизни. Поэтому КРТ необходимо городу, и мы будем продолжать двигаться в этом направлении, — подчеркнул Дмитрий Осипов.

Фото: sdelanounas.ru