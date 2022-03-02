Дмитрий Осипов потребовал ускорить проведение ямочного ремонта в Кирове

Глава администрации Кирова Дмитрий Осипов потребовал, чтобы подрядчики ускорили темпы проведения ямочного ремонта. Об этом было сказано на совещании с подрядными организациями.

Ямочный ремонт стартовал в феврале. Дмитрий Осипов отметил, что работы идут слишком медленно. От выбоин на дорогах страдают машины, а горожане «испытывают негативные эмоции».

Все ресурсы для выполнения работ есть. Погода позволяет латать ямы литым асфальтобетоном. Если требования не будут выполнены, к подрядчикам могут быть применены штрафные санкции.

— Прошу решить эти вопросы в ближайшие дни и обеспечить комфортные безаварийные условия для движения транспорта, — сказал глава горадминистрации.

Как добавил замглавы администрации Сергей Зотин, в течение 2 дней должен быть создан перечень участков, нуждающихся в ямочном ремонте. В список войдут не только аварийные выбоины, но и дороги, где проезду препятствуют колодцы.

Составлением перечня займутся сотрудники теруправлений. Кировские тепловые сети и «Водоканал» определят приоритетные участки, где разрушенный у колодцев асфальт небезопасен для проезда.

Сообщить о ямах на дорогах могут также жители города по номеру диспетчерской ГДМС 8-922-967-22-34.