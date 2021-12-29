Дмитрий Осипов вручил новогодний подарок 5-летнему кировчанину

Глава кировской горадминистрации Дмитрий Осипов принял участие в акции «Елка желаний». Ему выпало вручать подарок 5-летнему кировчанину Льву Соболеву.

В семье Соболевых растут трое сыновей. Летом мама мальчиков Елена Соболева увидела информацию о новогодней акции и отправила заявку на участие. Ее 5-летний сын Лев увлекается робототехникой. У Деда Мороза он попросил планшет, с помощью которого можно запускать модели из конструктора «Лего».

Открытка Льва попала в руки Дмитрия Осипова. И глава горадминистрации исполнил желание мальчика.

— Дед Мороз прислал тебе в подарок планшет. Учись писать, читать и расти достойным гражданином своей страны, — сказал Дмитрий Осипов.

Братья Льва Костя и Михаил получили сладкие подарки. Елена Соболева рассказала, что семейство осталось «приятно шокировано» подарком.

— Мы уже скачали специальную программу и установили ее на планшет. Теперь Лев может конструировать свои модели не только на занятиях, но и дома.

Всероссийская акция «Елка желаний» стартовала 21 декабря. В ее рамках представители власти помогают исполнить мечты детям с ОВЗ, детям из малообеспеченных семей и сиротам. В акции приняли участие губернатор Игорь Васильев, председатель областного правительства Александр Чурин и главы министерств.