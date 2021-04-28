Дмитрий Печенкин возглавил департамент городского хозяйства

На сегодняшнем заседании Кировской городской Думы депутаты проголосовали за назначение Дмитрия Печёнкина начальником департамента городского хозяйства администрации.

Ранее его кандидатура была поддержана профильной комиссией Думы.

Печёнкин родился в 1983 году, окончил ВятГУ, прошёл профпереподготовку в РАНХиГС. В администрации Кирова — с 2016 года.

По словам Печёнкина, его главная задача — обеспечить качественную работу всей инфраструктуры городского хозяйства — есть понимание, как это сделать, есть амбициозные планы, подкреплённые финансированием (в рамках федеральных и региональных программ по благоустройству и дорожному хозяйству).

За Печёнкина проголосовал 31 депутат.