Дмитрий Пушкин: «Горжусь принадлежностью к спецназовскому братству»

Новый начальник кировского территориального управления Росгвардии в честь профессионального праздника дал нам эксклюзивное интервью.

27 марта сотрудники и бойцы Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) пятый раз отметят профессиональный праздник. Он приурочен к Дню внутренних войск, хотя кроме них в сравнительно новую структуру входят также известные нам десятки лет вневедомственная охрана, ОМОН, СОБР, Центры лицензионно-разрешительной работы. И у каждого подразделения своя дата основания, а то и две – региональная и общероссийская.

С 9 февраля всеми ими в Кировской области руководит полковник полиции Дмитрий Пушкин, прибывший к нам из Вологды. Там он за 20 лет службы прошел путь от рядового бойца до командира отряда спецназначения – СОБР. Пожалуй, самого непубличного в Росгвардии, однако Дмитрий Владимирович согласился рассказать именно «Кировской правде» о себе и службе, о первых впечатлениях в Кирове и о празднике.

– Десять лет назад в СМИ писали, что вы без труда поднимаете штангу весом 175 килограммов и с лёгкостью толкнёте 45 раз две двухпудовые гири. Как вы сейчас – в той же форме?

– Десять лет назад я руководил одним подразделением, сейчас — целым Управлением! Следовательно, моя форма должна быть ещё лучше… А если серьёзно, считаю, что офицер, руководитель, мужчина должен быть примером для подчинённых, поэтому (хотя времени катастрофически не хватает) стараюсь находить возможность заниматься спортом, не оставляю занятия тяжёлой атлетикой, веду здоровый образ жизни.

– Если не военным или правоохранителем, то кем вы могли бы стать по профессии?

– У меня профессиональное военное образование, я с детства видел свою жизнь связанной либо с военной службой, либо с правоохранительной деятельностью. Иной судьбы для себя не представляю.

– Как воспринимаете на свой счёт шутки по поводу знаменитой фамилии? Привыкли или раздражают?

– Скажу сразу: стихов не пишу. Чувство юмора ценю в людях, но достаточно рано начал заниматься силовыми видами спорта, а затем служить в спецподразделении и желающих шутить над сотрудником СОБР как-то не встречал…

А что касается моей знаменитой фамилии, то считаю её дополнительным поводом быть достойным человеком, ещё одной формой ответственности перед обществом. Стараюсь, как говорится, не опозорить фамилию.

– Какие ситуации в своей службе вы считаете наиболее поучительными для себя? Какими можете гордиться?

– Суровая школа спецназа научила меня тому, что залог успешного выполнения задания и возвращения живым – полное взаимопонимание и абсолютное доверие. Мы должны быть уверены друг в друге, знать, что можем рассчитывать на товарищей по оружию в случае возникновении чрезвычайной ситуации при решении боевой задачи. Горжусь принадлежностью к спецназовскому братству.

Жизнь научила, что не менее важный компонент успешности мужчины – осознание того, что тебя ждёт надёжный тыл, семья. Моим близким пришлось разделить трудности службы, и поддержка супруги и дочери (а теперь ещё внука и внучки) помогли мне стать тем, кто я есть.

– Если сравнить вологодское и кировское управления – в чем сильные стороны каждого? Показалось ли что-то в Кирове неожиданным, удивительным или непонятным на первый взгляд?

– К территориальным управлениям стандартизованные требования, унифицированный подход и говорить о принципиальных различиях не приходится. Разумеется, не всё подлежит огласке в СМИ, но ничего непонятного, удивительного или шокирующего для спецназовца с более чем 20-летней выслугой нет ни здесь, ни там.

Мне Кировская область кажется спокойным, стабильным регионом с потенциалом, и своей задачей вижу вместе со взаимодействующими структурами сохранить спокойствие граждан, обеспечить стабильность и законность в регионе.

– В чем сложным оказалось сейчас управлять всеми другими подразделениями управления Росгвардии? Появились ли идеи, что следует изменить в работе управления, каких показателей достичь? Или пусть всё работает по накатанной?

– Руководить большим коллективом всегда непросто, особенно учитывая специфику задач, стоящих перед военной организацией. Определённая сложность в том, что новый регион, новый коллектив. Однако я быстро осваиваюсь, тем более, что предыдущим руководителем был проделан огромный объём работы по формированию и становлению Управления.

Стабильность обстановки в регионе обеспечивается на должном уровне во взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами, местными властями, руководством Кировской области. В кардинальных переменах, считаю, необходимости нет, но и почивать на лаврах тоже не стоит: залог эффективности сотрудников и военнослужащих в постоянном самосовершенствовании, повышении своего профессионального уровня. Благодаря проделанной за минувшие пять лет работе кировское Управление на хорошем счету у окружного руководства. Мы планируем и впредь держать марку, а выучка и характер сотрудника спецназа будет мне подспорьем в непростом и ответственном деле руководителя.

– Какой профессиональный праздник будете отмечать теперь – день СОБР или Росгвардии?

– СОБР, ОМОН, вневедомственная охрана, лицензионно-разрешительная служба, отдел государственного контроля — у нас принято и работать в связке, и с профессиональными праздниками коллег поздравлять. Как руководитель стараюсь выстраивать служебный график таким образом, чтоб в день образования той или иной службы, входящей в структуру Росгвардии (особенно юбилей) сотрудники и военнослужащие ни одного из подразделений, входящих в состав Управления, не чувствовали себя обделёнными вниманием начальника.

Вместе с тем нужно понимать, что росгвардейцы, как гласит девиз ведомства, всегда на страже, и в торжественных мероприятиях принимают участие только те, кто в данный момент свободен от исполнения служебных обязанностей. И в будний день, и в праздничный в регионе должны обеспечиваться государственная и общественная безопасность, а права и свободы человека и гражданина должны находиться под надёжной защитой — это задачи Росгвардии.

В этом году 27 марта — первый юбилей Росгвардии — 5-летие образования службы и 210-летие войск правопорядка, на базе которых сформирована Федеральная служба войск национальной гвардии. Хотелось бы поздравить с этой датой не только сотрудников и военнослужащих кировской Росгвардии, но и их близких, которым также приходится переносить тяготы службы. Особые слова благодарности — ветеранам, заложившим фундамент ведомства, традиции профессионального мастерства и преданности Отечеству. Низкий поклон членам семей погибших, чьи родные отдали самое дорогое — жизнь, чтоб мы могли сегодня жить и работать, растить детей и радоваться жизни! Крепкого вам здоровья, счастья, семейного тепла и успехов в любых начинаниях!