Дмитрия Курдюмова наградили за борьбу с COVID-19

На минувшей неделе первый заместитель председателя Правительства области получил награду из рук митрополита.

Награждение прошло 11 марта в Епархиальном управлении. Владыка Марк передал Дмитрию Курдюмову медаль «Патриаршая благодарность» от главы русской православной церкви.

В пресс-службе Вятской Епархии отметили, что такая награда присуждена зампреду, как знак внимания и благодарности к его самоотверженному труду в борьбе с китайским вирусом, из-за которого пострадали все страны.

Ранее мы писали, что Владыка передал кировским медикам, волонтерам и священникам медали от Патриарха.

Фото: Вятская епархия