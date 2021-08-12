Дмитрия Никулина приговорили к трем годам лишения свободы

Первомайский районный суд г.Кирова вынес приговор бывшему депутату Гордумы Дмитрию Никулину.

Он является одним из фигурантов дела «Электронного проездного» — о хищении средств предприятия.

Ранее различные сроки заключения получили бывший директор предприятия Анатолий Ганьба, экс-руководитель «Центральной диспетчерской службы» Александр Рыболовлев и Олег Чичибабин, возглавлявший отдел транспорта администрации города.

Процесс над Дмитрием Никулиным, который тоже руководил «ЦДС», длился с марта. С его хронологией можно ознакомиться здесь.

Государственный обвинитель просил приговорить Никулина к 3 годам 5 месяцам лишения свободы. Защита настаивала на условном наказании.

В итоге сегодня суд назначил наказание — три года лишения свободы. В этот срок будет зачтено время, проведённое под стражей и домашним арестом.

В настоящее время продолжается суд над бывшим главой города Владимиром Быковым, где тоже фигурирует хищение средств «Электронного проездного».