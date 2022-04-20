До 2025 года в Кировской области газифицируют почти 15 тысяч домовладений

В рамках Программы развития газификации и газоснабжения Кировской области в регионе будет газифицировано почти 15 тысяч домовладений. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев на очередном заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона.

Глава региона подчеркнул, что такой масштабной газификации не было уже много лет. До 2025 года в Кировской области планируется построить 1436 километров межпоселковых и распределительных газопроводов и провести газ в 93 населенных пункта и 59 котельных. Также в регионе продолжается догазификация населенных пунктов.

— Это тоже очень масштабная работа в сжатые сроки. Таким образом, сейчас в Кировской области ведется большая работа по газификации, таких масштабных объемов у нас не было несколько лет. Пока все планы выполняются, но необходимо понять, с какими трудностями сталкивается или может столкнуться отрасль, — сказал губернатор.

Программа газификации рассчитана на 2021-2025 годы. Что было сделано в 2021 году:

созданы проекты 12 межпоселковых газопроводов протяженностью 136 километров в Слободском, Белохолуницком, Зуевском, Кирово-Чепецком, Нолинском и Немском районах,

завершено проектирование распределительного газопровода протяженностью 42,5 километра в Котельниче,

построено 11 межпоселковых газопроводов протяженностью 65,6 километра,

построен распределительный газопровод протяженностью 74,7 километра в Слободском,

дан газ в 14 населенных пунктов Кировской области.

Что планируется сделать в 2022 году:

спроектировать еще 12 межпоселковых газопроводов протяженностью около 150 километров. Они будут построены в Немском, Уржумском, Слободском, Юрьянском, Оричевском, Омутнинском, Сунском, Кумёнском и Белохолуницком районах,

построить 16 газопроводов общей протяженностью 296,5 километра,

начать строительство еще 13 межпоселковых газопроводов протяженностью более 155 километров,

начать строительство распределительного газопровода в Котельниче.

До конца 2022 года газ получат жители 15 населенных пунктов Кировской области. Это Понизовье, Салтыки, Яговкино, Слободка, Ильинское и поселок Октябрьский Слободского района, Озерные, Салтыки, Трапицыны и поселок Майский Оричевского района, Большой Перелаз, Бельтюги, Верхобыстрица, Желны и Березник Куменского района.

По программе догазификации жители Кировской области подали 11595 заявок. Было заключено 7428 договоров о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения. В 761 домовладении осуществлен пуск газа. 2574 заявки были отклонены из-за несоответствия критериям догазификации.

По инициативе губернатора Игоря Васильева жителям региона компенсируют часть расходов на подведение газопровода к дому и установку газового оборудования. Из бюджета на это выделено 227,4 миллиона рублей. В настоящее время документ, регламентирующий получение компенсации, находится на согласовании.

— Поддержка коснется самых нуждающихся – тех, чей доход не очень высок, — подчеркивает Игорь Васильев.