До 27 июля в Кирове действует особый противопожарный режим

Глава администрации Кирова Дмитрий Осипов подписал постановление об установлении на территории города особого противопожарного режима.

Он будет действовать до 27 июля.

Причиной стала жаркая сухая погода, которая увеличивает риск возгораний.

Жителям рекомендовано не разводить костры и установить в жилых помещениях автономные пожарные извещатели, в лесных массивах запрещено использование открытого огня. Собственникам жилья и производственных объектов необходимо провести профилактические осмотры и техническое обслуживание отопительных и электрических систем, а также газового оборудования.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафные санкции без вынесения предупреждения.