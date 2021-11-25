До конца года газ придет еще в 5 деревень Кировской области

До конца 2021 года в Кировской области газифицируют еще 5 деревень. Об этом стало известно по итогам рабочего совещания губернатора Игоря Васильева с представителями «Газпрома».

Участники встречи обсудили реализацию программ газификации и догазификации в регионе, а также модернизацию газорегуляторного пункта в Кирове.

В 2021 году в Кировской области будет построено 65,7 км межпоселковых газопроводов и 74,6 км распределительных газопроводов за счет средств ПАО «Газпром». Еще 36 километров распределительных газопроводов в 5 населенных пунктах будут построены на деньги областного бюджета. Также на областные средства планируется завершить проектно-изыскательские работы еще в 7 селах, поселках и деревнях.

До конца года газ придет в 5 населенных пунктов. Это деревни Единение, Салтыки Кирово-Чепецкого района, деревни Озерные и Трапицыны и поселок Майский Оричевского района.

Составлена дорожная карта по программе догазификации. В настоящее время от населения принимаются заявки, на основе которых сформирован пообъектный план-график догазификации. По планам, в 2021 году газ получат 1338 домовладений, в 2022-м – 3624, в 2023-м – 959.

— Нам предстоит в сжатые сроки выполнить огромный объем работ. Для сокращения сроков строительства объектов газоснабжения мы рассматриваем возможность сокращения сроков выдачи разрешений на строительство, — отметил губернатор Игорь Васильев.

Глава региона также добавил, что для поддержки населения рассматриваются варианты предоставления мер социальной помощи по оплате расходов на газификацию домовладений. «Газпром» в свою очередь может получить налоговые преференции на создаваемые объекты.

Еще одним важным вопросом стала реконструкция газорегуляторного пункта на улице Лепсе в Кирове. Данный пункт отвечает за газоснабжение ряда крупных кировских предприятий. Однако ограниченная пропускная способность не позволяет увеличить объемы поставок газа для расширения производства. Чтобы устранить этот недостаток, нужна модернизация пункта. Возможность ее проведения рассматривается.

Ранее программу догазификации в Кирове обсудили на комиссии гордумы.