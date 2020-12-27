До нового года в Кирове будет резкий перепад температуры

Прогноз погоды на последнюю в этом году рабочую неделю. Она будет очень короткой — продлится всего 3 дня.

В понедельник, 28 декабря, днём на улице будут комфортные −6 градусов Цельсия. А вот ночью температура резко опустится. Похолодает до −22 градусов.

Во вторник в областном центре будет резкий перепад температуры по сравнению с той, которая была накануне. 29 декабря будет холоднее в два раза. Днём ожидается −18 градусов Цельсия. Ночью — −21 градус Цельсия.

В последний рабочий день года, 30 декабря, потеплеет до −14 градусов Цельсия днём и −12 градусов ночью.

О том, какая погода ждёт кировчан в Новый год мы расскажем перед праздником. Сейчас синоптики прогнозируют очень тёплое начало января 2021-го.

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Фото: kirovpravda.ru