До Светлополянска доберется благоустройство скверов и стадиона по нацпроекту

Впервые в текущем году деньги по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» направят на благоустройство общественных пространств в Светлополянске (Верхнекамский район).

Счастье улыбнется стадиону «Светлый», скверам «Торфяник» на ул. Дзержинского и у ДК «Юность». В последних уложат брусчатку на дорожках, установят садово-парковые светильники, вазоны, скамейки и урны. Кроме того, в планах обустроить скейт-парк.

На выполнение работ заключены три контракта, которые начнут выполнять в начале мая. Всего в этом году в области планируется благоустроить не менее 72 дворов и 72 общественных пространств в 32 муниципальных образованиях