Добраться до моря на поезде стало дешевле

Билеты в плацкартные вагоны на курорты Черноморского побережья подешевели.

В Краснодарском крае завершается туристический сезон. Однако даже в межсезонье на море красиво и достаточно тепло. Традиционно в это время РЖД снижает цену на билеты.

Не стал исключением и этот год. В железнодорожной компании уже анонсировали снижение стоимости мест на поездах, которые едут до курортов Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.

Так, до 23 декабря билеты в плацкартные вагоны поездов можно купить со скидкой 30%. Однако скидка может быть разной в зависимости от расположения мест. Так, дешевле стоят верхние боковые места в плацкарте.