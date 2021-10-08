Доходы дорожного фонда Кировской области составили 5,4 миллиарда рублей

В январе – сентябре 2021 года доходы дорожного фонда Кировской области составили почти 5,4 миллиарда рублей. Это на миллиард больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Точная сумма поступлений составила 5 470,39 миллиона рублей. Это 63,2 процента от годового плана. 681 миллион из этих средств поступили из федерального бюджета, а почти 4,2 миллиарда составили акцизы на бензин. Об этом сообщили в областном минфине.

Расходы дорожного фонда за 9 месяцев текущего года составили 5 888,63 миллиона рублей. Это 64,3 процента от плана. 2,3 миллиарда от этой суммы было перечислено муниципальным образованиям региона на строительство, ремонт и обслуживание местных дорог.

На содержание региональных дорог было потрачено 1,2 миллиарда рублей. На капремонт дорог областного значения ушло почти 1,8 миллиарда.

Ранее мы писали, что в октябре в Кировской области сдадут дороги, которые ремонтировали на дополнительные средства.