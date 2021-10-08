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Доходы дорожного фонда Кировской области составили 5,4 миллиарда рублей

Юлия Зорина Главное, Новости, Экономика

В январе – сентябре 2021 года доходы дорожного фонда Кировской области составили почти 5,4 миллиарда рублей. Это на миллиард больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Точная сумма поступлений составила 5 470,39 миллиона рублей. Это 63,2 процента от годового плана. 681 миллион из этих средств поступили из федерального бюджета, а почти 4,2 миллиарда составили акцизы на бензин. Об этом сообщили в областном минфине.

Расходы дорожного фонда за 9 месяцев текущего года составили 5 888,63 миллиона рублей. Это 64,3 процента от плана. 2,3 миллиарда от этой суммы было перечислено муниципальным образованиям региона на строительство, ремонт и обслуживание местных дорог.

На содержание региональных дорог было потрачено 1,2 миллиарда рублей. На капремонт дорог областного значения ушло почти 1,8 миллиарда.

Доходы дорожного фонда Кировской области составили 5,4 миллиарда рублей

Ранее мы писали, что в октябре в Кировской области сдадут дороги, которые ремонтировали на дополнительные средства. 

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Юлия Зорина