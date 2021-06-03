Дольщикам долгостроя в Слободском выдали ключи от квартир

Дольщикам дома на Советской, 47 в Слободском выдают ключи от нового жилья. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Разрешение на строительство дома на Советской было выдано еще в 2014 году. В 2016-м был зарегистрирован первый договор долевого участия. В общей сложности дольщиками стали 12 граждан. Въехать в новые квартиры они должны были в третьем квартале 2018 года. Однако строительство затянулось.

В апреле 2020 года минстрой нашел нового инвестора, который возобновил стройку. В апреле 2021 года дом сдали в эксплуатацию. Сейчас инвестор передает ключи дольщикам.

Дом на Советской, 47 был единственным проблемным объектом в Слободском. Завершить работы удалось в течение года. Сейчас 70-квартирный дом готов принять жильцов.

— Результат получился достойный. Надеюсь, что люди, которые въедут в этот дом, будут удовлетворены качеством работ, — говорит министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнев.

Квартиры сданы в получистовой отделке: стены оштукатурены, сделана стяжка полов, установлены счетчики. Отапливаться дом будет автономным газовым котлом, что снизит расходы на коммунальные услуги.

Ранее был сдан проблемный дом в 1-м Гороховском переулке в Кирове. До конца года планируется завершить строительство еще двух объектов: домов на Маклина, 60а и Широтной, 1.