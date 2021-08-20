Дом для переселенцев в Вахрушах сдадут до конца 2021 года

Сотрудники министерства строительства, энергетики и ЖКХ проконтролировали ход работ по строительству дома для переселенцев из аварийного жилья в поселке Вахруши.

Дом возводится в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». Строительство началось в октябре 2020 года. В настоящее время возведена «коробка» пятиэтажного здания подведены коммуникации и ведется отделка квартир.

Дом на Ленина, 2 планируется сдать до конца 2021 года. В него переедут 76 человек из квартир, признанных аварийными.

Как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», в рамках которого происходит расселение аварийных домов, в регионе удалось изменить негативную тенденцию в части износа жилого фонда.

— Наша задача — не сбавлять темпов, удерживать заданную планку и повысить ее, — сказал глава региона.

Напомним, что в 2021 году в Кировской области планируется построить 7 многоквартирных домов в Зуевском, Опаринском районах, Вахрушевском городском поселении и городе Кирове. Общая стоимость строительства составит более 900 миллионов рублей. Квартиры в новых домах получат 1202 переселенца из аварийного жилья.

Ранее мы писали, что в Кирове завершается строительство дома для переселенцев на улице Курской.