Дом купца Родыгина в Яранске никто не захотел реставрировать

Признан несостоявшимся аукцион, где должна была определиться организация, которая займётся реставрацией дома купца Родыгина в Яранске.

На участие в нём не подали ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла 2,3 млн рублей. Работы предполагалось завершить в октябре.

Дом купца С.Ф. Родыгина был построен в ХIХ веке. В 1895 году здесь был открыт кустарный музей. В двух соседних домах (№7 и 11), также принадлежавших купцу, разместились типография и редакция районной газеты «Отечество» — одной из старейших в области.