Дом Витберга включен в список объектов культурного наследия

Дом Витберга на Спасской, 41 в Кирове признали объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщили в управлении госохраны объектов культурного наследия.

Теперь историческое здание попадает под государственную охрану. В случае ремонтов в нем его исторический облик должен быть сохранен.

Дом Витберга, построенный в 1815 году, является частью усадьбы Жмакиных. Уникальную планировку комплекса создал архитектор Николай Андреевский. Он «сдвинул» главное здание вглубь участка, сохранив парадный двор. Дом был построен из дерева, хотя в те годы предпочтение отдавалось каменной застройке.

В 1836-1837 годах в этом доме жил архитектор Александр Витберг. Во время своей вятской ссылки он создал проект Александро-Невского собора, ограды и портала Александровского сада, а также нереализованный проект музея и публичной библиотеки. Подробнее про годы жизни Витберга в Вятке читайте в материале «КП».

В XX веке в доме Витберга находились детский сад горсовета, «Горсвет», филиал финансово-юридической академии… В 90-е годы здесь выступали актеры Валентин Гафт, Михаил Жигалов, Лия Ахеджакова, Алиса Фрейндлих.

К началу нулевых дом Витберга пришел в аварийное состояние. Он обветшал от времени и пострадал от пожаров. В 2014 году историческое здание было восстановлено и открыто. Сегодня здесь находится Центр развития туризма Кировской области.

Фото: Кировская правда