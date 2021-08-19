Дома кировчан атаковали зеленые комары

Сообщения о необычных насекомых появились в соцсетях. Как рассказала подписчица паблика «Злой кировчанин», ее дом буквально атаковали зеленые комары.

— С мужем сегодня всю ночь убивали, летали по квартире, как умалишённые. Стоит москитная сетка, все равно умудряются залезть! – написала кировчанка.

В комментариях участники группы предположили, что зеленые комары – это звонцы, или дергуны. Звонцы не кусают людей и питаются соком растений, однако пищат и мешают спать, как «настоящие» комары. Личинками звонцов кормят рыб.

Нашествие звонцов в 2021 году отмечалось также в Ростовской области. Недовольство жителей вызывало в основном то, что насекомые залетают в нос, в уши и даже в глаза. А гости региона опасались, что зеленые комары могут быть переносчиками инфекции.

Ранее в Кирове заметили редкое южное насекомое.