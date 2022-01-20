Домашних собак и кошек поставят на учет для маркировки в Кировской области и стране

26 января Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Минсельхоза о внесении изменений в отдельные законодательные акты (…) в области ветеринарии.

Согласно ему предполагается обязательный учёт и маркировка 14 видов сельскохозяйственных животных – крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, верблюды, кролики, а также… пчёлы и рыбы. Как технически осуществить это в отношении последних представляется особо с трудом, но тем не менее. Учёт останется бесплатным, а вот маркировка – увы. К примеру, кольцевание будет стоить 5-10 рублей за кольцо плюс еще 20-50 за саму услугу. Самый дорогой способ маркировки – татуировка: 200-500 рублей.

Некоторый ажиотаж внёс первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов своим предложением ввести такой же учёт и обязательную маркировку домашних животных. Мол, это облегчило бы поиск потерявшихся питомцев и привлечение к материальной ответственности (её тоже могут внести) хозяев выброшенных питомцев. Владелец должен сам выбирать способ маркировки – бирку, клеймо или чип.

Известно, что сам Минсельхоз направил Бурматову положительный ответ на его предложение, подчеркнув, что изначально кошки и собаки также подразумевались – во исполнение поручения президента РФ от 15 мая 2021 года об ответственном отношении к животным. Дело за уточнением формулировок.

Напомним, в феврале прошлого года Бурматов направил прокурору Кировской области просьбу опротестовать утвержденные в регионе нормы по жилой площади для домашних животных.