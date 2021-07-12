Домашний енот кировчанки напал на младенца

Ребёнок получил множественные травмы.

Страшный случай произошёл в Республике Татарстан. О нём рассказали представители местного следственного управления. Там уточнили, что в город Елабугу переехала 22-летняя жительница Кировской области. Она стала жить у родственников.

Кировчанка привезла с собой сына младенца и домашнего енота. Родственники были не против. В один из праздничных дней в мае молодая женщина приняла психотропные вещества и крепко заснула. В это время енот набросился на малыша. Он покусал его и уронил. Крошка получил ушиб головного мозга, переломы, раны. Его срочно доставили в больницу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Кировчанка частично признала свою причастность к совершению преступления. Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время состоится суд.

Фото: yandex.ru