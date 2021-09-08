Качество работ на отремонтированном участке трассы проверила комиссия.

На дороге от Радужного до Лубягино рабочими АО «Вятавтодор» было проведено фрезирование, выложен выравнивающий слой, а затем слой асфальтобетона. Также были сделаны обочины.

Финансовую помощь оказали из областного бюджета. На приведение её к нормативному состоянию в 2021 году из регионального дорожного фонда было выделено 20 миллионов рублей.

— Мы поставили перед собой серьезную задачу — увеличить финансирование на дорожную отрасль. За четыре предыдущих года на дороги было направлено более 31 млрд рублей – это почти в два раза больше, чем в прошлую пятилетку. Это позволило нам отремонтировать 1200 км дорог, — сказал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Сейчас дорога Радужный – Лубягино принята в эксплуатацию. Приёмочная комиссия, в которую вошли представители администрации Кирово-Чепецкого района, Дорожного комитета Кировской области, подрядной организации и местные жители осталась довольна качеством выполненных работ.

Фото: Александр Папырин