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Дорога Радужный – Лубягино принята в эксплуатацию

Елена Дмитриева Выбор редакции, Главное, Новости, Экономика

Качество работ на отремонтированном участке трассы проверила комиссия.

На дороге от Радужного до Лубягино рабочими АО «Вятавтодор» было проведено фрезирование, выложен выравнивающий слой, а затем слой асфальтобетона. Также были сделаны обочины.

Дорога Радужный – Лубягино принята в эксплуатацию

Финансовую помощь оказали из областного бюджета. На приведение её к нормативному состоянию в 2021 году из регионального дорожного фонда было выделено 20 миллионов рублей.

— Мы поставили перед собой серьезную задачу — увеличить финансирование на дорожную отрасль. За четыре предыдущих года на дороги было направлено более 31 млрд рублей – это почти в два раза больше, чем в прошлую пятилетку. Это позволило нам отремонтировать 1200 км дорог, — сказал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Сейчас дорога Радужный – Лубягино принята в эксплуатацию. Приёмочная комиссия, в которую вошли представители администрации Кирово-Чепецкого района, Дорожного комитета Кировской области, подрядной организации и местные жители осталась довольна качеством выполненных работ.

Дорога Радужный – Лубягино принята в эксплуатацию

Фото: Александр Папырин

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Елена Дмитриева