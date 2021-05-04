Дорогу в Березниковском переулке обследуют до 14 мая

Администрация Кирова запланирует нормальный ремонт проезжей части в переулке Березниковском.

В администрации Кирова отреагировали на публикации в соцсетях и СМИ о том, что кировчане самостоятельно проводят ямочный ремонт проезжей части в переулке Березниковском.

В департаменте городского хозяйства ответили, что его специалисты приедут на обследование участка, о котором пишут жители, до 14 мая, чтобы определить дальнейшие действия. А в текущем году запланирован ремонт соседней дороги – по ул. Крупской от съезда к стоянке у дома № 10 до Березниковского переулка.