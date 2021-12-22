«Дороничам» грозит новый иск за загрязнение природы

В ноябре была завершена очередная проверка исполнения предписания, выданного кировским минэкологии ООО МЦ «Дороничи» по факту загрязнения реки Чахловицы. Неоднократно отобраны пробы сточных и поверхностных вод, доказавших загрязнение реки сбросами предприятия.

Оно должно устранить нарушение природоохранного законодательства, привести очистные в работоспособное состояние и довести сброс стока до нормативного качества. Оштрафовано на 310 тысяч рулей, протокол направлен в суд. Направлена претензия о возмещении ущерба окружающей среде предприятием в размере 632 тысяч рублей. Он должен быть возмещен добровольно, иначе — новый иск в суд.