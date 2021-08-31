«Дороничи» будут повторно наказаны за загрязнение Чахловицы

ООО МЦ «Дороничи» повторно накажут за загрязнение реки Чахловицы.

Внеплановую проверку организации провело региональное министерство охраны окружающей среды. Установлено, что сброс сточных вод отрицательно влияет на качество воды в реке. За это нарушение «Дороничи» оштрафованы на 240 тыс. рублей. Размер вреда водному объекту составил около 150 тыс. рублей.

Министерство предложило нарушителю добровольно перечислить сумму в течение 30 дней с момента получения претензии. В противном случае последует обращение в Арбитражный суд Кировской области.

По итогам предыдущей проверки также было выявлено нарушение — сброс сточных вод в Чахловицу с превышением предельно допустимых концентраций. ООО МЦ «Дороничи» привлекли к административной ответственности и оштрафовали, а суд удовлетворил требование о возмещении ущерба, причинённого водному объекту.

Кроме того, по материалам министерства мировой суд назначил предприятию штраф за невыполнение предписаний о доведении качества стоков до установленных нормативов.

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