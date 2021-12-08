Главная > Лучшее > Дорожникам дали несколько часов на очистку Кирова от снега

Дорожникам дали несколько часов на очистку Кирова от снега

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

8 декабря Киров утонул в снегу. Из-за сильного снегопада на тротуарах сформировался 20-сантиметровый снежный покров, а на дорогах образовались снежные заносы. Город встал в огромных пробках. 

На борьбу со снегом коммунальщики вывели почти 100 единиц техники. По поручению главы горадминистрации Дмитрия Осипова руководители профильных ведомств взяли работу подрядчиков под личный контроль.

Дорожникам дали несколько часов на очистку Кирова от снега

С утра «Муниципальный контроль» проверил уборку улиц в районе кинотеатра «Дружба» и нашел ее неудовлетворительной. По словам главы департамента городского хозяйства Дмитрия Печенкина, подрядчик «Автодорстрой» пренебрежительно отнесся к уборке улицы Красина, на которой находятся несколько социальных учреждений: больница, школа и детсады.

Дорожникам дали несколько часов на очистку Кирова от снега

— Пешеходные дорожки превратились в «народные тропы». Оценка работы – неудовлетворительно. Очистить тротуары нужно было до 7 часов утра. Привлекайте дополнительную технику и специалистов ручного труда для скорейшего исправления ситуации, — сказал Дмитрий Печенкин.

Дорожникам дали несколько часов на очистку Кирова от снега

По поручению начальника департамента городского хозяйства УДПИ будет непрерывно контролировать выход техники и оценивать работу подрядных организаций. Улицы должны быть приведены в надлежащее состояние в течение нескольких часов. В противном случае подрядчиков будут штрафовать за некачественную работу.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина