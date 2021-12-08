Дорожникам дали несколько часов на очистку Кирова от снега

8 декабря Киров утонул в снегу. Из-за сильного снегопада на тротуарах сформировался 20-сантиметровый снежный покров, а на дорогах образовались снежные заносы. Город встал в огромных пробках.

На борьбу со снегом коммунальщики вывели почти 100 единиц техники. По поручению главы горадминистрации Дмитрия Осипова руководители профильных ведомств взяли работу подрядчиков под личный контроль.

С утра «Муниципальный контроль» проверил уборку улиц в районе кинотеатра «Дружба» и нашел ее неудовлетворительной. По словам главы департамента городского хозяйства Дмитрия Печенкина, подрядчик «Автодорстрой» пренебрежительно отнесся к уборке улицы Красина, на которой находятся несколько социальных учреждений: больница, школа и детсады.

— Пешеходные дорожки превратились в «народные тропы». Оценка работы – неудовлетворительно. Очистить тротуары нужно было до 7 часов утра. Привлекайте дополнительную технику и специалистов ручного труда для скорейшего исправления ситуации, — сказал Дмитрий Печенкин.

По поручению начальника департамента городского хозяйства УДПИ будет непрерывно контролировать выход техники и оценивать работу подрядных организаций. Улицы должны быть приведены в надлежащее состояние в течение нескольких часов. В противном случае подрядчиков будут штрафовать за некачественную работу.