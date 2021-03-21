Дорожники идут на рекорд: летом-2021 приведут в порядок более 230 км трасс

В правительстве Кировской области рассказали о подготовке к предстоящему дорожному сезону

Участок дороги Опарино – Альмеж сдадут в октябре

Дорожный фонд Кировской области в текущем году составляет значительную сумму – 7,9 миллиарда рублей. Из них более половины – 4,7 млрд – будет направлено на дороги регионального значения. На дороги местного значения в виде трансфертов запланировано 2,9 млрд рублей.

Как отметил на встрече с журналистами заместитель министра транспорта Кировской области Юрий Шевелёв, в октябре ожидается сдача в эксплуатацию участка автомобильной дороги Опарино – Альмеж протяженностью 26,6 км. Работы здесь были начаты ещё в 2019 году. Все необходимые ассигнования для успешного завершения работ до подрядчика уже доведены.

7,9 миллиардов рублей – общий объём дорожного фонда Кировской области в 2021 году. Из них 4,7 миллиардов рублей направят на автомобильные дороги регионального значения. 2,9 миллиардов рублей – на местные дороги. 478,2 миллиона рублей будет направлено на работы по повышению безопасности дорожного движения. На эти средства планируется: обустроить электроосвещение тротуаров (там, где его сейчас нет);

восстановить автобусные остановки;

нанести разметку;

установить барьерное ограждение, дорожные знаки;

поставить светофоры.

Маршрут Киров – Луза

Ведутся проектные работы по реконструкции участка: Вазюк – Опарино и перевода его на асфальтобетонное покрытие. Кроме того, чтобы окончательно сформировать региональный маршрут Киров – Луза, необходимо принять в областную собственность два муниципальных участка: Скрябино – Пинюг и Пинюг – Подосиновец с последующим приведением их в нормативное состояние. В настоящее время администрация Подосиновского района завершает работы по подготовке необходимой заявки.

По программе капитального ремонта в текущем году запланировано отремонтировать 165 км автомобильных дорог, четыре моста и четыре водопропускные трубы. Будет обследовано техническое состояние, проведены работы по устранению повреждений и деформации покрытий.

Контракты – на 909 миллионов

На содержание автомобильных дорог местного значения уже заключены контракты на общую сумму 909 млн рублей, в двенадцати городских населенных пунктах планируется отремонтировать более 22 км дорог.

Планируется закончить ремонт автомобильной дороги: Киров – Советск – Пасегово – Стрижи, работы на которой начались еще в прошлом году. Остался отрезок в 10 км. Будет отремонтирован участок: Радужный – Лубягино в Кирово-Чепецком районе, а также участок дороги, соединяющей с полигоном твердых бытовых отходов в Оричевском районе.

Сельские дороги

На сельские дороги в 2021 году из дорожного фонда выделено 350 млн рублей. За счёт этих средств будут отремонтированы участки общей протяжённостью более 13 км в Уржумском, Зуевском и Вятскополянском районах.

– Продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: по региональному проекту «Дорожная сеть» в текущем году общий объем ассигнований составляет 3,5 млрд, в том числе 680 млн рублей – это дополнительно предоставленные из федерального бюджета средства, – подчеркнул Юрий Шевелёв. – За счёт данных сумм планируется привести в нормативное состояние в целом более 230 км автомобильных дорог. Это позволит улучшить нормативное состояние дорог на региональной сети на 5 процентов – до 37,2.А в кировской городской агломерации на 3 процента – с 69 до 72 процентов.

В результате к концу дорожного сезона планируется отремонтировать в итоге 290 км дорог.

Какие дороги отремонтируют в областном центре

Большой объем дорожных работ запланирован и в городе Кирове: ремонт дорожного покрытия предусмотрен на 40 улицах, а на ул. Сурикова, Зеленина и 8 Марта будет развернуто строительство новых участков.

Помимо этого продолжатся мероприятия по безопасности дорожного движения – планируются работы по установке и замене дорожных знаков (порядка 10 тысяч штук), модернизация на 10 перекрестках светофорных объектов, установка дорожных ограждений и нанесение дорожной разметки…

И ещё…

Зима в этом году выдалась снежная, объём снега на улицах достаточно большой. Поэтому на его вывоз и на содержание дорог в границах города Кирова выделено 100 млн рублей.