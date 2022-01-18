«Дорожную карту» развития конкуренции утвердили в Кировской области

В конце декабря председатель Правительства области Александр Чурин подписал «дорожную карту» по содействию развитию конкуренции в регионе на 2022-2025 гг. Её прокомментировали в региональном УФАС.



Документ был согласован с Федеральной антимонопольной службой РФ. В нём содержится перечень товарных рынков и план мероприятий по содействию развитию конкуренции.

«Дорожная карта» определяет комплекс последовательных мер, которые будут осуществлять органы исполнительной власти для обеспечения условий конкуренции хозяйствующих субъектов, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики области. Для достижение целевых показателей каждого мероприятия определены поэтапные действия.

Результатом реализации «дорожной карты» станет обеспечение для компаний с государственным участием и организаций частной формы собственности равных условий деятельности на конкурентных рынках.