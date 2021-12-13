Дорожные службы в Кирове снова готовятся к гололеду и снегопадам

Дорожные и коммунальные службы Кирова снова готовятся к борьбе со снегом и гололедом. В преддверии сложных погодных условий председатель правительства Александр Чурин провел оперативное совещание с руководителями муниципальных образований по вопросам содержания территорий.

По данным синоптиков, во второй половине недели в Кировской области потеплеет до нуля градусов и пройдут обильные снегопады. Готовиться к ним нужно начинать заранее. Как подчеркнул Александр Чурин, дорожные и коммунальные службы должны мобилизовать все ресурсы по уборке снега, расчистке региональных трасс, муниципальных дорог и тротуаров.

— Необходимо создать безопасные условия для передвижения пешеходов и транспорта и принять все меры для предотвращения гололеда, — подчеркнул Александр Чурин.

Как напомнил глава горадминистрации Дмитрий Осипов, в Кирове создан оперштаб по контролю за работой подрядчиков. Он функционирует в круглосуточном режиме. У подрядчиков есть запасы необходимых материалов для ликвидации гололеда

— Работа над ошибками после предыдущего ливневого снегопада проведена. Всем подрядным организациям поручено оптимизировать работу по формированию звеньев техники для патрульной очистки дорог. Также прорабатываются оптимальные маршруты движения колонн для оперативной очистки улиц от снега, — рассказал глава городской администрации.

Особое внимание во время снегопада будет уделено тротуарной сети. В первую очередь снег будут убирать на лестницах, спусках и подъемах, а также пешеходных переходах.

Александр Чурин поручил отраслевым службам и ведомствам держать ситуацию на круглосуточном контроле, выводить снегоуборочную технику с началом снегопада и докладывать об обстановке на дорогах каждые 2 часа. Также по поручению председателя правительства управляющие компании проведут проверку и (при необходимости оперативную очистку) крыш от снега. Координировать работы будут профильные службы администраций муниципальных образований.

Также председатель областного правительства попросил кировских водителей быть предельно внимательными и не превышать скорость во избежание аварий.

Напомним, что после прошлого снегопада подрядчики получили 11 предписаний за несвоевременную уборку снега.