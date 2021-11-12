Дорожный комитет не нашел дефектов на трассе Опарино – Альмеж

Представители Дорожного комитета Кировской области проверили состояние трассы Опарино – Альмеж и не нашли дефектов покрытия.

На дефекты на участке Опарино — Латышский пожаловались местные жители. Автомобилисты утверждали, что щебеночное покрытие слишком крупное, что становится причиной ДТП.

Как отметили в Дорожном комитете, дорога построена в полном соответствии с проектно-сметной документацией. Заместитель главного инженера комитета Сергей Пульнов подчеркнул, что в документе было предусмотрено устройство покрытия переходного типа со щебеночным покрытием. Все материалы сертифицированы и имеют документы, подтверждающие их качество.

Такая же «дорожная одежда» сделана на участках Вазюк – Опарино и Альмеж – Скрябино. Они эксплуатируются уже больше 10 лет.

— Объект проверен и принят приемочной комиссией, органами государственного строительного надзора, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, — рассказал Сергей Пульнов.

Выявленные в ходе осмотра дефекты не влияют на прочность «дорожной одежды». В ходе работ по содержанию дороги поверхность будет выровнена.

По мнению дорожников, аварии на данном участке могут быть связаны с несоблюдением ПДД, особенно в части скоростного режима и учета метеоусловий. Внимание водителей обратили на то, что на данном участке установлено ограничение скорости 60 км/ч. При необходимости ее могут временно ограничить до 40 или даже 20 км/ч.

Строительство участка трассы Опарино – Альмеж началось в 2013 году, но было приостановлено. В 2019 году по инициативе губернатора Игоря Васильева работы были возобновлены. На завершение строительства было потрачено более 1 миллиарда рублей.

В сентябре 2021 года трасса была открыта для проезда. Ранее жителям Опаринского района приходилось ездить в соседние районы через Вологодскую область.

Строительство велось в 2 этапа. Первый участок Опарино – Латышский был построен в этом году, а второй, Латышский – Альмеж, год назад. Устройство покрытия выполнялось одинаково на обоих участках. Однако первый расположен в заболоченной местности, поэтому ему требуется около года на осадку земляного полотна.

В ходе содержания дороги будут проводиться работы по восстановлению ровности проезжей части с засыпкой трассы щебнем, гравием и другими материалами. Это будет способствовать усилению структуры щебеночного покрытия.

Все работы по содержанию дороги будет выполнять «Вятавтодор» в рамках заключенного контракта. Если будут обнаружены строительные дефекты, их устранит подрядчик, занимавшийся строительством трассы. Очередная оценка качества дороги пройдет весной после схода снега.