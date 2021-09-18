Древнее поселение под Кирово-Чепецком признали объектом культурного наследия

Селище Летовцы в Кирово-Чепецком районе включили в перечень объектов культурного наследия. Об этом сообщили в Управлении культурного наследия Кировской области.

Остатки селища, относящееся к XVIII веку, обнаружили во время обследования маршрута будущего газопровода. Работы проводились в конце августа. Историко-культурная ценность объекта была установлена в ходе проведения археологических полевых работ.

Будет ли изменен маршрут прокладки газопровода в связи с открывшимися данными, не сообщается. Напомним, что в археологии селищами называют древние поселения, не окруженные стенами и укреплениями. Со временем их остатки разрушатся и становятся незаметными на местности.

Фото: vk.com/archeo_43