ДТП с полицейской машиной в Кирове спровоцировал «Дэу Матиз»

В ГИБДД рассказали о причинах аварии с участием полицейской машины в Кирове.

ДТП случилось 20 сентября в 18 часов. На Слободском тракте столкнулись 2 автомобиля – «Дэу Матиз» и полицейский УАЗ. Вероятным виновником аварии стал водитель иномарки. Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель «Матиза» выехал на встречную полосу и врезался в «уазик».

Столкновение было лобовым, а скорость обоих автомобилей – немаленькой. В результате происшествия пострадали 3 человека. Один из них – 31-летний водитель иномарки. По словам свидетелей ДТП, он выжил чудом.

Очевидцы также рассказали, что за несколько секунд до аварии «Матиз» на полном ходу пролетел на красный свет, чуть не сбив детей на пешеходном переходе. Затем, не снижая скорости, водитель решил проскочить и «лежачего полицейского».

— Его, естественно, подкинуло, и он вылетел на встречку, точно в уаз. Говорят, бухой в хламину, — написал участник группы «Местоположение ДПС».

По неподтвержденной информации, мужчина был пьян.

Видео: vk.com/zlo43