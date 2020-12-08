ДТП с «пьяным мальчиком»: завершено следствие по делу судмедэксперта

Об итогах расследования дела кировского судмедэксперта Сергея Насонова, ставшего участником резонансной истории с ДТП «с пьяным мальчиком», сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Трагедия произошла летом 2019 года в селе Буйском Уржумского района. 6-летний мальчик ехал на велосипеде по просёлочной дороге. Ехавший на иномарке полицейский сбил его, когда он выехал на главную дорогу. В результате столкновения ребёнка отбросило почти на два десятка метров. От полученных травм мальчик скончался.

Проведённые экспертизы показали, что в крови погибшего ребёнка содержится алкоголь в количестве 0,51 промилле. Однако родственники мальчика не поверили в результаты и решили добиться правды, предав дело огласке.

Дело взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. После повторных экспертиз на судмедэксперта Сергея Насонова, проводившего первые исследования, было заведено дело о халатности.

По мнению следователей, сведения о наличии алкоголя, предоставленными экспертом, были ложными. Получив извещение о ДТП, он выехал на место происшествия лишь через два дня.

При вскрытии Насонов не произвёл изъятие необходимых биоматериалов для экспертизы и определения наличия и содержания этанола, взяв только кровь погибшего. До пересылки в лабораторию образец крови несколько дней хранился вне холодильной камеры, из-за чего результаты экспертизы и могли оказаться недостоверными.

В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.